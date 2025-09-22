У экс-главы Плеса потребовали изъять 1 млрд рублей и 150 объектов недвижимости

Прокуратура потребовала изъять у экс-главы Плеса Шевцова более 1 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Генпрокуратура России потребовала взыскать с бывшего главы Плеса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей и изъять 150 объектов недвижимости, передает ТАСС.

В пресс-службе Генпрокуратуры пояснили, что прокуроры выявили нарушение антикоррупционного законодательства со стороны бывшего депутата совета Плесского городского поселения и экс-главы Плесского городского поселения Алексея Шевцова.

В надзорном ведомстве отметили, что иск подан с требованием обратить в доход государства объекты недвижимости, доли в компаниях и взыскать незаконный доход на сумму свыше 1 млрд рублей. Прокуратура установила, что Шевцов с 2005 по 2015 год был депутатом, а в 2010-2011 годах – главой поселения, однако параллельно вел предпринимательскую деятельность, обеспечивал покровительство своим компаниям и монополизировал рынки недвижимости и сервиса в Плесе.

Выяснилось, что в деловую активность Шевцова были вовлечены родственники и доверенные лица, а также создана сеть взаимосвязанных фирм. За этот период доход Шевцова превысил 1 млрд рублей, а права на сотни объектов недвижимости были зарегистрированы на его структуру, в том числе и полученные из государственной и муниципальной собственности. Сейчас около 150 объектов используются для получения прибыли.

Ранее Шевцов уже был ответчиком по искам прокуратуры. В 2024 году по иску Генпрокуратуры у него изъяли земельный участок площадью 2,3 га и признали незаконными постройки под брендом «избинг-отеля». В период с 2024 по 2025 год по искам прокуратуры было изъято свыше 26 га земли у Шевцова и аффилированных лиц. Одну из крупнейших площадей в аренду компания Шевцова получила по минимальной ставке.

Также по искам прокуратуры были возвращены земельные участки, которые ранее передавались структурам Шевцова бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым. Сычев впоследствии был осужден за злоупотребление полномочиями при передаче участков родственникам.

Ранее районный суд Казани постановил изъять имущество семьи бывшего замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака на сумму свыше 21 млн рублей.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства имущество семьи экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на 500 млн рублей.

Генеральная прокуратура обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.