Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Трампом в США

Зеленский сообщил о договоренности встретиться с президентом США Трампом

Tекст: Вера Басилая

Зеленский объявил о достижении договоренности о проведении встречи с Дональдом Трампом в ближайшие дни. Он также подчеркнул, что, по его мнению, многое может решиться до Нового года, передает ТАСС.

Ранее, 25 декабря, Зеленский сообщил, что вместе с командой провел беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера. По данным Зеленского, обсуждение шло в течение почти часа, на нем рассматривались разные форматы и возможное время будущих мероприятий. Кроме того, сообщалось, что секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров проведет еще один разговор с представителями США в ближайшее время.

Ранее издание Kyiv Post сообщило, что Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в США 28 декабря. Переговоры могут пройти в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

