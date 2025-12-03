Полиция Украины подтвердила задержание предполагаемых убийц сына заммэра Харькова

В полиции Украины подтвердили задержание причастных к убийству сына заммэра Харькова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальная полиция Украины подтвердила задержание двух подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова, сообщает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

Правоохранительные органы проверяют их на причастность к смерти Данилы Кузьмина, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле в Вене в конце ноября. Детали расследования станут известны позднее.

Как писала украинская газета «Страна», причиной убийства мог стать незакрытый финансовый долг погибшего. На сайте МВД Украины была размещена карточка о розыске Кузьмина после его исчезновения 25 ноября в Вене. Австрийская полиция классифицировала инцидент как насильственную смерть: сначала молодого человека сильно избили, а затем положили без сознания в машину и подожгли ее.

По информации австрийских СМИ, о пропаже сына заместителя мэра сообщил близкий друг семьи, проживающий за границей. Позже родственники подтвердили факт гибели, о чем также появилось сообщение в украинских медиа. Также отмечается, что после смерти на двух криптокошельках Данилы Кузьмина были выявлены нулевые балансы, что указывает на возможный корыстный мотив преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее семья из Петербурга была похищена и убита в ОАЭ ради вымогательства криптовалюты. Криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения.

До этого в Буэнос-Айресе был убит 40-летний уроженец России Евгений Сипатов, занимавшийся продажами криптовалюты.