    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 14:38 • Новости дня

    Полиция Украины подтвердила задержание предполагаемых убийц сына заммэра Харькова

    В полиции Украины подтвердили задержание причастных к убийству сына заммэра Харькова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силовые структуры Украины подтвердили задержание двух человек, которых проверяют на причастность к гибели сына заместителя мэра Харькова, найденного мертвым в Вене.

    Национальная полиция Украины подтвердила задержание двух подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова, сообщает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

    Правоохранительные органы проверяют их на причастность к смерти Данилы Кузьмина, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле в Вене в конце ноября. Детали расследования станут известны позднее.

    Как писала украинская газета «Страна», причиной убийства мог стать незакрытый финансовый долг погибшего. На сайте МВД Украины была размещена карточка о розыске Кузьмина после его исчезновения 25 ноября в Вене. Австрийская полиция классифицировала инцидент как насильственную смерть: сначала молодого человека сильно избили, а затем положили без сознания в машину и подожгли ее.

    По информации австрийских СМИ, о пропаже сына заместителя мэра сообщил близкий друг семьи, проживающий за границей. Позже родственники подтвердили факт гибели, о чем также появилось сообщение в украинских медиа. Также отмечается, что после смерти на двух криптокошельках Данилы Кузьмина были выявлены нулевые балансы, что указывает на возможный корыстный мотив преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее семья из Петербурга была похищена и убита в ОАЭ ради вымогательства криптовалюты. Криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения.

    До этого в Буэнос-Айресе был убит 40-летний уроженец России Евгений Сипатов, занимавшийся продажами криптовалюты.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    3 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, завершилась около полуночи почти через пять часов после начала

    «Встреча завершилась только что», – написал после полуночи в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что стороны на переговорах обсуждали не формулировки, а суть, в том числе в отношении территориальных вопросов.

    «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не пять минут, а пять часов. Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшего совместной работы», – сказал помощник президента.

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом по мирному урегулированию на Украине прибыл в американское посольство в Москве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, один из участников переговоров, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети о том, как прошла встреча.

    «Продуктивно», – подписал он фото с переговоров, размещенные в соцсети Х.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    2 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Кулеба спрогнозировал Украине тактическое поражение

    Tекст: Вера Басилая

    Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну в ближайшем будущем ждет «тактическое поражение», передают «Известия». Об этом он сообщил 2 декабря, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

    Кулеба отметил, что на Украину надвигается «очень сложный период», когда придется столкнуться с «тяжелой правдой». По его словам, «отказ от признания реальности будет тормозить».

    Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Киева от предложений США приведет к повторению событий, подобных произошедшему в Купянске, на других ключевых участках фронта.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта по итогам переговоров в Кремле пока нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    2 декабря 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    По его словам, европейские политики выражают недовольство тем, что их якобы отстранили от переговорного процесса, однако Россия не предпринимала подобных шагов, передает РИА «Новости».

    «Они (европейцы – ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса», – заявил российский лидер.

    Ранее эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

    2 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины

    Власти Нидерландов сообщили о планах закрыть центры для беженцев с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды рассматривают вопрос о скором прекращении работы муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание, сообщили в министерстве по вопросам миграции и предоставления убежища.

    Власти Нидерландов объявили о намерении в ближайшее время закрыть специальные муниципальные центры размещения украинских беженцев, в которых сейчас находятся около трех четвертей из примерно 135 тыс. украинцев, прибывших в страну. В письме исполняющей обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища Моны Кейзер подчеркивается, что государственная система приема беженцев должна как можно скорее завершить работу, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что содержание центров обходится бюджету в значительные суммы, несмотря на то что часть работающих украинцев уже платит обязательный взнос в казну за предоставление жилья. Кабинет министров Нидерландов начал подготовку плана перехода украинских беженцев к самостоятельному проживанию, который прорабатывается совместно с муниципалитетами.

    Дополнительно власти намерены обязать украинцев самостоятельно оплачивать образование в университетах, а также медицинскую страховку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Нидерландов увеличили для украинских беженцев, проживающих в муниципальном жилье и имеющих доход, размер ежемесячного взноса в два раза.

    До этого муниципалитет Утрехта закрыл переполненный центр для беженцев с Украины из-за нехватки долгосрочного жилья.

    В то же время 1 декабря стало известно, что Нидерланды выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн евро через инициативу PURL.

    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    2 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Вучич: В случае превентивных ударов НАТО Москва ответит несравнимо жестче

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет, и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт, и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    3 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    3 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Вена, Осло, Берн и Брюссель воспротивились выходу Киева из Оттавской конвенции

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу на 22-м совещании государств-участников в Женеве указала на растущие угрозы из-за стремления стран подорвать глобальный запрет противопехотных мин.

    Изуми Накамицу отметила, что Оттавская конвенция – один из самых успешных  гуманитарных договоров о разоружении, когда-либо принятых международным сообществом, но в настоящее время он находится под растущим давлением, пишет портал Ednews.

    Пять европейских государств: Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия уже  предприняли шаги по выходу из договора, а одно из них, Украина, в середине июля официально уведомило ООН о намерении приостановить выполнение ключевых обязательств. Этому предшествовал указ, подписанный 29 июня, в котором в качестве причины решения было указано «чрезвычайное давление» конфликта.

    Накамицу подчеркнула, что «в конвенции нет положений о приостановке», так как правовая база договора не предусматривает оснований для приостановки выполнения обязательств даже в военное время.

    Несколько государств, включая Австрию, Бельгию, Норвегию и Швейцарию, уже подали официальные возражения против просьбы Киева, и все больше делегаций выразили обеспокоенность.

    «Мы признаем возросшую обеспокоенность по поводу безопасности со стороны некоторых государств-членов ООН и государств-участников Конвенции, но мы утверждаем, что защита целостности норм гуманитарного разоружения необходима именно в условиях растущих вызовов безопасности. Причина в том, что эти конкретные системы оружия... носят дискриминационный характер», – заявила Накамицу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявляла, что решение Киева выйти из Оттавской конвенции вызывает обеспокоенность. В июле украинские власти одобрили  выход из Оттавской конвенции.

    Соавтор доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина применяет запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, самостоятельно производит такие боеприпасы. Он же отверг возможность приостановки Оттавской конвенции Киевом.

    2 декабря 2025, 22:05 • Новости дня
    Зеленский заявил о шансе завершения конфликта на Украине

    Зеленский назвал три ключевых вопроса для мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту, сообщает Guardian.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином Владимир Зеленский заявил о наличии «как никогда» реального шанса на завершение конфликта, передает РБК.

    Зеленский уточнил, что новый проект мирного плана включает 20 позиций, сформулированных на переговорах в Женеве и Флориде, однако часть пунктов еще требует доработки.

    Украинский лидер подчеркнул, что решения, касающиеся Украины, должны приниматься только при участии Киева. Он признал, что «нет простых решений» по окончанию конфликта, однако подчеркнул отсутствие альтернативы диалогу.

    Зеленский выделил три главных вопроса для мирных переговоров: территориальные обсуждения, дальнейшее использование замороженных российских активов и предоставление Украине системных гарантий безопасности. Он отдельно акцентировал, что рано или поздно активы России должны быть переданы Украине для укрепления обороноспособности и восстановления.

    Он также выразил благодарность Ирландии за решение предоставить Украине пакет помощи, включающий нелетальное вооружение и энергоносители. Зеленский отметил усилия Европы по реализации финансовой поддержки Украины за счет замороженных российских активов, подчеркнув, что такая практика принесет пользу не только Украине, но и ее союзникам.

    Ранее Белый дом выразил оптимизм по поводу возможности достижения мирного соглашения по Украине.

    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное соглашение, но отказ Киева от переговоров приближает исполнение задач спецоперации на Украине военным путем.

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

