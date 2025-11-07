В ОАЭ нашли мертвыми криптотрейдера Романа Новака и его жену

Tекст: Вера Басилая

Супруги Роман и Анна Новак были найдены убитыми в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Пара перестала выходить на связь с родственниками примерно месяц назад, когда их телефоны последний раз зафиксировали в Кейптауне, после чего связь оборвалась.

В ходе расследования полиция пришла к выводу, что супругов похитили вымогатели с целью получения выкупа. По предварительным данным, когда стало понятно, что деньги за освобождение никто не заплатит, Новака и его жену убили. Родные обратились за помощью в полицию сразу после исчезновения.

Напомним, Романа Новака подозревали в масштабных хищениях – речь шла о более чем 500 млн долларов, привлеченных у инвесторов под видом развития бизнеса. По информации следствия, Новак представлялся членом совета директоров Telegram и «другом Павла Дурова».

Как уточняется, к похищению и убийству причастны граждане России, их уже задержали, планируется их экстрадиция в Петербург для дальнейшего расследования. У погибших супругов остались несовершеннолетние дети.

Ранее Фатиха Озера, основателя криптобиржи Thodex, обнаружили мертвым в тюремной камере в Турции.

В октябре тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.