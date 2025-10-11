Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
В Киеве обнаружено тело одного из самых известных криптопредпринимателей Украины Константина Ганича, передает RT со ссылкой на портал «Страна.ua», мужчину нашли мертвым в салоне автомобиля в Оболонском районе столицы.
Полиция заявила: «Предварительно установлено, что погибший – предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой».
Известно, что накануне трагедии Ганич сообщал близким о своем подавленном состоянии, вызванном финансовыми трудностями.
Издание также сообщает, что незадолго до смерти предприниматель подвергался давлению со стороны украинских силовиков, вымогавших у него часть дохода от операций с криптовалютой. Эту информацию подтвердили знакомые Ганича, которые поддерживали с ним связь в последние дни жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что соратники Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте с помощью покупки банка во Франции.