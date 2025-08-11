Депутат Гончаренко: Зеленский пытался отмыть 5 млрд евро через банк во Франции

Tекст: Вера Басилая

По словам Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), информация о попытке легализовать 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции, содержится в так называемых «пленках Миндича» – записях с прослушки квартиры Тимура Миндича, близкого партнера Зеленского, которые вело Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает РИА «Новости».

Гончаренко заявил, что покупку банка во Франции должен был стать Олег Шурма – родной брат экс-заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы.

Депутат добавил, что французский регулятор не разрешил Олегу Шурме купить банк. Он также отметил, что обыск в доме Ростислава Шурмы в Германии, проведенный немецкими правоохранителями, был связан именно с этим делом.

По информации украинского издания «Бигус», значительная часть средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через фиктивные компании, предположительно связанные с Миндичем и его окружением. Издание «Украинская правда» сообщило, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, документировал деятельность Миндича.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский якобы приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем миллиард евро.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что прокуратура ФРГ провела обыски у экс-заместителя главы офиса Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы в Мюнхене.

Также сообщалось, что материалы с записями переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, связанного с Зеленским и Ермаком, передали в ФБР. Фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, якобы дали показания против Зеленского.

Украинские депутаты сообщали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину, их считали «кошельками» Зеленского.