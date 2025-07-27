Tекст: Ольга Иванова

Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

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