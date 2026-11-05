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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    В Москве наладили производство «пухососов»
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 17:44 • Новости дня

    МИД: У России нет выбора, кроме как довести цели СВО до полного выполнения

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине для устранения исходящих от соседнего государства угроз.

    По словам дипломата, Москва не может позволить Киеву и дальше создавать угрозу безопасности для России, передает РИА «Новости». «У нас просто нет иного выбора, как довести реализацию целей и задач специальной военной операции до полного выполнения. Мы не можем допустить существование у наших границ агрессивного нацистского государства, которое уничтожает все русское, которое уничтожает теперь уже даже все свое, из территории которого исходят угрозы безопасности и России, и ее союзникам, да и всему миру», – сказала Захарова на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предложила западным чиновникам пообщаться со спасенным из украинской пыточной подростком.

    Дипломат заявила об использовании граждан Украины в качестве боксерских груш в неофициальной тюрьме под Киевом.

    В понедельник Захарова обвинила киевские власти в целенаправленной охоте на представителей российского медиасообщества.

    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением

    Аварийное обесточивание привело к отключению воды во всех районах Киева

    Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением
    @ Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы.

    Во всех районах украинской столицы начались перебои с водоснабжением, передает ТАСС. «В результате аварийных обесточиваний объектов «Киевводоканала» наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы», – сообщили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в украинской столице зафиксировали масштабные отключения воды в пяти районах города.

    Во вторник Киев временно остался без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье на правом берегу Днепра начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания водопроводного объекта.

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    5 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Кличко усомнился в дальнейшей работе систем жизнеобеспечения Киева

    Мэр Киева Кличко поставил под вопрос работу систем жизнеобеспечения города

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Кличко отметил, что Киев в настоящее время функционирует в очень сложных условиях, передает РИА «Новости». «Скажу главное, о чем говорят все эксперты и специалисты… Восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов – под большим вопросом», – заявил он.

    Градоначальник добавил, что городские власти продолжают делать все возможное для обеспечения жизнедеятельности украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

    В тот же день компания «Укрэнерго» заявила об одном из самых масштабных ударов по энергетике страны.

    В субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водой после попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

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    5 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    В ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
    В ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
    @ Администрация Кировского городского округа/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинских боевиков по рейсовому автобусу в ЛНР погибли пять человек и 13 получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Боевики ВСУ прицельно атаковали автобус, следовавший по маршруту Петровка – Луганск, погибли пять человек и 13 пострадали, указал глава региона в Max.

    «Среди раненых – двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиков», – добавил он.

    Кроме того, противник нанес удар по автомобилю «Газель» на трассе Ребриково – Ровеньки, жертвами которого стали двое мужчин. В районе автовокзала Алчевска атаке подвергся микроавтобус, ранения получил 38-летний местный житель. Следователи Следственного комитета фиксируют последствия обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пасечник сообщал о гибели двух человек в результате атак ВСУ по территории региона.

    Во вторник артист академического симфонического оркестра Луганской филармонии Денис Гончаров погиб при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара беспилотного аппарата по пассажирскому транспорту.

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    5 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Полиция Украины выявила 130 участников протеста у тайной тюрьмы

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Украины совместно со Службой безопасности (СБУ) установили личности 130 граждан, принимавших участие в протестных акциях возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

    Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины установила 130 человек, возможно, причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке, передает ТАСС.

    По данным полиции, 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях, еще 24 вели себя агрессивно, подстрекали общество и провоцировали конфликты с правоохранителями. Действиям всех активных участников будет дана правовая оценка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и участницы протестов у неофициальной тюрьмы.

    Во вторник заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции.

    Командир первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко обвинил участников акции протеста в саботаже.

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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    5 ноября 2026, 12:15 • Новости дня
    Мобилизованный священник УПЦ отказался принимать присягу в ВСУ

    Мобилизованный на Украине священник УПЦ отказался принимать присягу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мобилизованный на Украине священнослужитель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергей Щербин отказался принимать военную присягу в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

    Как уточнили в СПЖ, священник объяснил свой отказ тем, что уже принес присягу Святой соборной апостольской церкви, передает ТАСС.

    По информации союза, Сергея Щербина насильно мобилизовали десять дней назад сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). В настоящий момент его удерживают в военном городке под Новомосковском Днепропетровской области, где применяют к нему физическое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники территориального центра комплектования задержали и мобилизовали настоятеля прихода канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.

    В пятницу в Харькове сотрудники полиции и военные похитили священнослужителя.

    В прошлом месяце насильно мобилизованного в Киеве священника отправили на учебный полигон в Черниговской области.

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    5 ноября 2026, 15:44 • Новости дня
    Число заболевших описторхозом от вяленой рыбы в Саратовской области достигло 19

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Пугачеве Саратовской области число пострадавших после употребления вяленой рыбы, зараженной описторхозом, выросло до 19 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

    «По состоянию на 5 ноября число пострадавших составляет 19 человек. Все пострадавшие отмечали употребление рыбной продукции (вяленая рыба) из сети магазинов «Пивзавод», расположенных в городе Пугачеве», – сообщили в ведомстве.

    В рамках расследования проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Лабораторный контроль продукции и биологического материала пострадавших выявил в рыбе из магазина возбудителей описторхоза.

    После выявления заболевания с реализации сняли 35 кг рыбной продукции, продажа другой рыбы также приостановлена. В Роспотребнадзоре отметили, что описторхоз является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник региональное следственное управление СК сообщило об отравлении семи человек рыбной продукцией из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в области.

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    5 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кличко заявил об угрозе полного уничтожения энергообъектов Киева

    Мэр Киева Кличко усомнился в возможности сохранить энергообъекты города

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без обеспечения защиты системами противовоздушной обороны дальнейшее существование важнейших энергетических объектов столицы Украины находится под большим вопросом.

    Кличко заявил, что в нынешней ситуации важнейшие энергетические объекты Киева могут прекратить свое существование, передает РИА «Новости».

    «При такой интенсивности разрушительных атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов – под большим вопросом!» – написал мэр Киева Виталий Кличко.

    Он также подчеркнул, что город сейчас функционирует в крайне сложных условиях.

    Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что вся генерация на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уничтожена в результате обстрелов, восстановить можно лишь 10–15% оборудования.

    В среду Министерство энергетики Украины заявило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных разрушений.

    Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения на территории Киева и Киевской области.

    В воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве.

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    5 ноября 2026, 10:22 • Новости дня
    Крупные торговые сети массово закрыли магазины на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Торговые сети METRO, Sinsay и другие бренды начали массово закрывать свои магазины в украинских городах из-за проблем с бизнесом и падения выручки.

    На фоне ударов по инфраструктуре и экономических трудностей на Украине массово закрываются магазины крупных торговых сетей, сообщают «Военкоры Русской Весны».

    Сеть METRO прекратила работу в Николаеве и Ровно, а бренд Sinsay закрыл магазины в Запорожье и Сумах. Сеть «Сырное королевство» также сворачивает деятельность, при этом некоторые франчайзинговые точки продолжат работу.

    Кроме того, книжные магазины «Книгарня Є» закрылись на вокзалах Киева и Одессы. В столице пиццерии 1708 закрывают свои заведения в торговых центрах из-за резкого падения посещаемости, а сеть BPSH закрыла две точки в центре города, оставив только одну на Подоле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Украине из-за повреждений энергообъектов целые области начали отключать от электричества по спецграфикам.

    Тогда в «Укрэнерго» заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме после масштабного удара.

    В прошлом месяце эксперты указали на системный экономический кризис на Украине из-за падения металлургии и экспорта сельхозпродукции.

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    5 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Суд Москвы обязал структуры Google выплатить долги на 91,5 квинтиллиона рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего и привлек три иностранные структуры корпорации Google к субсидиарной ответственности по долгам российской «дочки» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей.

    Судья Валерий Марасанов признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности американских Google International LLC, Google LLC и ирландской Google Ireland, передает РИА «Новости».

    Точный размер ответственности структур Google будет определен после окончания расчетов с кредиторами. В настоящий момент сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

    Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора российской «дочки» Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки, причиненные расторжением договора о перепродаже рекламного пространства, взысканы в конкурсную массу компании.

    Суд также привлек к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гугл» его бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, но отказал в привлечении бывших управляющих директоров Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой.

    Как уточняет агентство, требования подобных астрономических сумм вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемых в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей. Позже апелляционная инстанция отклонила жалобы американской корпорации на данное решение.

    В середине августа конкурсный управляющий сообщил об отмене аукциона по продаже активов обанкротившейся компании.


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