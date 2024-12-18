Германия решила закрыть центр ремонта украинской техники в Словакии

Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Дональда Трампа – публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

На этом фоне он обратил внимание на гаснущий авторитет Зеленского как внутри Украины, так и в Вашингтоне. «В глазах Трампа и его окружения он не более чем разменная монета. Его «спишут», как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, Долгов указал на нелегитимность украинского руководства. Дипломат напомнил, что в понедельник об этом упомянул президент Владимир Путин. «Зеленский не является законным президентом Украины, у него нет легитимного статуса. Это прекрасно понимают все, в том числе и в Вашингтоне. Поэтому о каком официальном приглашении Зеленского на инаугурацию может идти речь?» – риторически отметил спикер.

По его мнению, приедет ли Зеленский в итоге на церемонию в Вашингтон или нет – не столь значимо. Куда важнее, добавил собеседник, то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа. «Не Зеленский станет определять дальнейшую судьбу украинского конфликта. Стоит посмотреть, что сможет сформулировать команда избранного президента США на фоне звучавших обещаний», – заключил Долгов.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. «Нет, я не приглашал», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

Трамп также заявил, что делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. По его словам, ему удалось добиться «небольшого прогресса» в переговорах. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный американский президент.

Примечательно, что накануне на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти. «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине.