Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Германия решила закрыть центр ремонта украинской техники в Словакии
Германия закроет центр по ремонту украинской военной техники в Словакии и до конца года переместит его в Германию из-за изменившихся условий и сложностей ремонта, сообщили в министерство обороны ФРГ.
Германия решила закрыть центр по ремонту украинской военной техники в Словакии, передает dpa со ссылкой на министерство обороны ФРГ. Центр был открыт в конце 2022 года по инициативе Германии, которая финансирует его работу, а Словакия предоставляет помещения.
Представитель минобороны в Берлине сообщил, что «Германия после длительных переговоров теперь хочет закрыть центр по ремонту крупногабаритной украинской военной техники, оборудованный в Словакии. Планируется перенести ремонтный хаб в Германию до 31 декабря». Причины закрытия связаны с изменившимися рамочными условиями и сложностями в ремонте поврежденной техники.
В центре производится ремонт самоходных бронированных гаубиц 2000, бронетранспортеров Dingo, ракетных систем залпового огня MARS II и зенитных установок Gepard. Аналогичные центры Германии функционируют в Литве и на Украине.
Представитель минобороны заверил, что «ремонт украинских систем вооружения по-прежнему гарантирован».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО, заявляя, что такие грузы станут законной целью. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО участвуют в конфликте, что негативно сказывается на переговорах.
Напомним, в прошлом году Словакия отказалась пропускать немецкое оружие Киева для ремонта.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ремонт западной военной техники стал практически нерешаемой задачей для Украины.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко отмечал, что страны Восточной Европы наживаются на ремонте техники для ВСУ.