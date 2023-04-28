Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

Ремонт западной военной техники стал практически нерешаемой задачей для Украины

Союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного. Сможет ли противник разобраться с ремонтом поставленной техники и как Россия решает эту задачу?

В мае польский оборонный завод «Бумар-Лабенды» в Гливицах займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, которые поставляются вооруженным силам Украины (ВСУ). Как заявил на этой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, на заводе будут обслуживаться танки в версиях 2A4 и 2A6. На этом же заводе модернизируются танки Т-72, которые также используются ВСУ.

О проблемах с ремонтом танков заявлял в интервью американскому журналу Newsweek глава минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, «отправлять танки на ремонт в Европу очень сложно» и странам Запада было бы проще командировать специалистов на подконтрольные Украине территории и помогать с техобслуживанием переданного стране вооружения на месте.

«Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя… Если бы сюда приехали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло», – сказал Резников.

Схожий запрос формулировал и советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, Запад должен создать на Украине сервисные центры для обслуживания ранее поставленной артиллерии, гаубиц и танков. «Наши технические специалисты имеют опыт очень быстрой адаптации с советских на западные системы, если только им будет предоставлена надлежащая подготовка и доступ к требуемой технической документации», – заверил Геращенко.

И хотя «Укроборонпром» в начале апреля объявил о планах начать совместное техническое обслуживание советских танков Т-64 с подразделением польского государственного производителя вооружений Polish Armaments Group (PGZ), подобных мощностей концерну явно недостаточно.

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На этом фоне Чехия вызвалась ремонтировать украинские танки и другую технику. Для этого будут использоваться мощности местных и словацких компаний оборонной промышленности. Первый контракт будет заключен на ремонт советских танков Т-64, передает Reuters

Румыния тоже вовлеклась в этот процесс. Так, в городе Сату-Маре недалеко от границы с Украиной немецкий производитель вооружений Rheinmetall строит сервисный хаб для ВСУ. Центр займется обслуживанием танков Leopard 2 и Challenger, самоходных гаубиц, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков. Аналогичный хаб ранее появился в Литве.

Кроме того, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер неоднократно заявлял о желании построить на подконтрольной Украине территории танковый завод, но только после окончания спецоперации. Тем не менее, ремонт техники для ВСУ уже сейчас становится головной болью для европейцев. В особенности это касается немецких САУ Panzerhaubitze 2000, которые изнашиваются быстрее, чем ожидали немецкие генералы.

Дискуссии в правительстве Олафа Шольца по поводу целесообразности поставок Leopard также касались вопросов логистики неисправной техники, которая подвергается сильному износу в ходе интенсивных боев. Запчасти для различных западных систем вооружения необходимо держать наготове как можно ближе к украинской границе. Но это только полбеды. Также требуется обученный персонал, способный ремонтировать эти системы вооружения.

Таким образом ВСУ столкнулись с противоречивой ситуацией. С одной стороны, в НАТО заявляют: альянс завершил подготовку и вооружили свыше 9 бригад ВСУ, а также поставил Украине 98% обещанной помощи, включая 1,5 тыс. бронемашин, 230 танков и огромное количество боеприпасов. С другой стороны, весь этот разнородный «зоопарк» нуждается в сервисном обслуживании, и в целом украинская сторона считает текущие объемы поставок недостаточными.

По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, сложившееся положение дел выглядит как катастрофа, которую скрывают украинские СМИ и политики. «Если перебитый трак гусеницы можно заменить прямо на месте, то сложную аппаратуру на месте не заменишь. Для этого подбитую машину придется тащить больше тысячи километров до заводов в Польше и Румынии. Соответственно, на доставку танка у них уходит неделя, и еще месяц-другой на сам ремонт», – пояснил эксперт.

При этом альянс не готов размещать дорогостоящие ремонтные мастерские непосредственно на территории Украины, потому что они будут уничтожаться российскими военными. «Если мы начнем бить по железнодорожным путям, чего мы пока не делаем, то ремонт станет бессмысленным, потому что перетащить бронетехнику на тралах с левого берега вряд ли возможно», – добавил собеседник.

Тем не менее, такое положение дел вполне устраивает поляков, чехов, словаков и румын, потому что они зарабатывают на этом «логистическом извращении» колоссальные по местным меркам деньги.

«Для них это удачный бизнес-проект. Им ведь не приходится погибать под Артемовском за амбиции Зеленского и НАТО, а деньги все равно капают», – отметил Онуфриенко. «Польша, Чехия и Словакия, конечно, не будут тащить свою ремонтную аппарату на Украину. Для них это нецелесообразно. Таким образом, мелким ремонтом будут заниматься украинцы, а капитальным ремонтом – технический персонал других стран Восточной Европы. Да и никто не станет отправлять на Украину специалистов с европейскими паспортами, иначе это обернется скандалом внутри стран ЕС», – полагает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

У России подобных проблем с техобслуживанием нет, подчеркивает Онуфриенко. Дело в том, что техника надежнее, проще и неприхотливее, выручает и близость ремонтных мощностей. Кроме того, российские машины унифицированы – от Т-78 до Т-90 – это одна элементная база, «а британский Challenger, немецкий Leopard, американский Abrams и французский Leclerc – немножко разные вещи».

«В целом, у нас еще с военных времен сохранилась мощная передвижная ремонтная база. На Украине такая тоже была и состояла не менее чем из 13 заводов. Из них до начала СВО дожили только три предприятия, но теперь они справедливо разбомблены, а все остальное растащили украинские чиновники»,

– добавил аналитик. Поэтому при грамотном авиационно-бомбардировочном сопровождении войск ВС России на Украине произойдет резкое снижение численности боеготовой техники, уверен Онуфриенко. «Этой техники и так мало, а если она будет выходить из строя, то с учетом времени на ремонтную логистику, ее на фронте станет еще меньше», – пояснил Онуфриенко.

Бартош также напоминает о недавно объявленном создании в России дополнительных мощностей для ремонта и техобслуживания военной техники. «Наши специалисты выезжают на места проведения ремонта, если он не требует заводских условий. Поэтому нам проще. Мы ремонтируем собственную технику, для которой все запчасти производятся отечественной промышленностью. У поляков и словаков этого нет, им нужно подавать заявки в Германию и Великобританию, чтобы получить запчасти. Это очень непростая инженерно-техническая и политическая проблема», – акцентирует эксперт.

По мнению Онуфриенко, ни европейские, ни американские власти не захотят создавать на подконтрольной Украине территории, а тем более в максимальной близости к полю боя, ремонтные мощности и отправлять туда своих специалистов.

«Это очень дорого. Они прекрасно понимают, что эти сервисные центры будут мгновенно уничтожены еще до ввода в эксплуатацию, поэтому строить их на территории Украины совершенно бессмысленно. Гражданские специалисты ни за какие деньги не поедут работать на Украину. Обучать местных никто не будет. Запад все-таки ведет свою игру, а ВСУ для них – не более чем расходный материал», – убежден Онуфриенко.

Бартош тоже уверен, что среди гражданских специалистов в Польше и Словакии не найдется желающих поехать в зону специальной операции, «где очень легко потерять голову». «Они просто боятся. Далеко не все желают выезжать в зону СВО и получить там по полной от наших артиллеристов, ракетчиков или авиации. Поэтому логистические проблемы ВСУ практически нерешаемы», – подытожил эксперт.

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