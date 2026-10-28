Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по сельхозтехнике в Белгородской области
В селе Бессоновка Белгородской области мирный житель скончался от ранений после удара украинского беспилотника по сельскохозяйственной технике, сообщил оперативный штаб региона.
«В Белгородском округе в селе Бессоновка дрон ударил по сельхозтехнике. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении оперштаба в Max.
В штабе выразили соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что техника получила повреждения.
Кроме того, в результате атак беспилотников в пяти населенных пунктах, включая Шебекино, Грайворон, Отрадное, Графовку и Красную Яругу, зафиксированы повреждения жилых и коммерческих объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду региональный оперативный штаб сообщил о ранении четырех человек в результате атак беспилотников ВСУ в приграничных районах Белгородской области.
Губернатор региона Александр Шуваев проинформировал о гибели одного человека и ранении еще четверых при ударах украинской армии.
В воскресенье глава области заявил об увеличении числа жертв ночной атаки дронов на Белгород до двух.