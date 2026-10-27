Россия и Мали подготовили площадку для строительства аффинажного завода

Мали запланировало перерабатывать 200 т золота в год при участии России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мали получит возможность перерабатывать до 200 т золота в год после запуска первого в стране аффинажного завода, проект которого реализуется при участии российской группы компаний «Ядран», передает РИА «Новости».

«Предусматривается создание современного промышленного комплекса, рассчитанного на переработку до 200 т золота ежегодно после выхода на полную проектную мощность», – рассказал дипломат.

По его словам, Москва и Бамако готовят площадку для строительства предприятия. Это позволит одному из крупнейших золотодобывающих государств Африки удерживать большую долю добавленной стоимости драгоценного металла внутри страны.

Завод планируется оснастить передовым технологическим оборудованием, аналитическими лабораториями, защищенными хранилищами и необходимой логистической инфраструктурой. Российский партнер обеспечит технологическое сопровождение проекта, подготовку квалифицированных кадров и последующее техническое обслуживание производственных мощностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.