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Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали
Захарова: Отношения России и Мали переживают особый подъем
Отношения России и Мали в настоящее время переживают особый подъем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Наши отношения, которые были установлены в 1960 году, переживают сейчас какой-то особый подъем», – заявила Захарова на встрече с участниками медиафорума «Россия – Африка 2026» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».
Ранее посол России в Мали Игорь Громыко отмечал, что власти африканской страны заинтересованы в поддержании прямого диалога с российским руководством. По его словам, это подтверждает визит президента переходного периода Мали Ассими Гойта на саммит Россия – Африка.
Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества России с африканскими странами.
Официальный представитель МИД заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит в Москву.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.