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При сходе трамвая с рельсов в Москве пострадала пассажирка
Пассажирка пострадала при сходе трамвая с рельсов на севере Москвы
Трамвай сошел с рельсов на улице Костякова в Северном административном округе Москвы, в результате происшествия пострадала женщина, сообщил информированный источник.
«Из вагона выпала пассажирка – ее в тяжелом состоянии доставили в больницу», – сказал собеседник агентства «Москва».
Машинист сообщил, что сход произошел из-за постороннего предмета на рельсах. Из-за ДТП задерживаются трамваи маршрутов №27 и 29.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трамваи останавливали в Верхнем Сусальном переулке Москвы из-за упавшего на пути дерева.
В марте причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы был признан сбой системы управления.
В 2025 году женщина-водитель из Челябинска допустила сход трамвая с рельсов во время съемки видео на рабочем месте.