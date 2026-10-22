Cтроительство суперколледжа и музейного комплекса началось в Коммунарке

Мэр Москвы Собянин дал старт строительству трех новых объектов в Коммунарке

Tекст: Валерия Городецкая

В строящемся комплексе площадью 72 тыс. квадратных метров разместятся экспонаты Третьяковской галереи и музеев Москвы, передает РИА «Новости». «Первый проект – это музейный центр. По поручению президента мы строим крупный музейный депозитарий, но помимо депозитария там будет и выставочное, культурное пространство. Это станет культурным центром Новой Москвы», – сказал Собянин.

Комплекс включит в себя зоны открытого хранения и реставрационные мастерские. Завершить строительство музейного объекта планируется в 2028 году, он сможет принимать более 6 тыс. посетителей ежедневно.

Вторым объектом станет крупнейший в стране суперколледж площадью свыше 113 тыс. квадратных метров на 16 тыс. учащихся. Студенты смогут освоить специальности в области машиностроения, микроэлектроники и строительства. В колледже воссоздадут полный производственный цикл с использованием профильного оборудования. Здание получит многослойный фасад в стиле русского авангарда.

Третий проект – спортивный комплекс площадью около 40 тыс. квадратных метров с универсальными залами, бассейном и ледовой ареной. Завершить возведение спортивного объекта и колледжа планируется в 2029 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» Бирюлевской линии столичного метрополитена.

В начале сентября Собянин заявил о переезде 250 тыс. горожан в современные новостройки в рамках программы реновации.

В августе в Москве началось строительство связывающего Коммунарку с Троицком нового участка линии метро.