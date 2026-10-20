Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
В Москве зафиксировали первые за осень заморозки
Температура воздуха в Москве впервые за осень опустилась ниже нуля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник утром в столице были отмечены первые с начала осеннего сезона заморозки.
В столичном регионе зафиксировано самое холодное утро с начала осени, температура воздуха на базовой метеостанции опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В 7 часов 10 минут на опорной метеостанции ВДНХ впервые за осень зафиксированы заморозки – столбик термометра показал минус 0,1», – написал синоптик.
Он добавил, что в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, температура опускалась до минус 3,6 градуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.
В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в столице.
В четверг жителям города пообещали возвращение сентябрьского тепла.