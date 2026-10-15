Синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла

Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение сентябрьского тепла в Москве

Tекст: Мария Иванова

«К пятнице погода улучшится, и станет по-сентябрьски тепло», – сообщил метеоролог в своем Telegram-канале «Часовой погоды». Ночью температура составит 7–10 градусов, а днем поднимется до 15–18 градусов тепла.

В субботу также ожидается антициклональная и относительно погожая погода, воздух прогреется до 16 градусов. В воскресенье прогнозируется незначительное похолодание и возможны осадки.

На следующей неделе, по словам Тишковца, ожидается малооблачная сухая погода с суточными колебаниями температур: ночью от 0 до 5 градусов, днем – 7–12 градусов тепла.

В четверг в столице сохранится пасмурная погода с кратковременными дождями, ветер северный, северо-восточный 4–9 м/с. Температура днем составит 9–12 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя.

Во вторник синоптики сообщили о завершении золотой осени в столице.