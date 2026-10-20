Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Климатолог спрогнозировал зиму в Центральной России теплее нормы
Климатолог Терешонок спрогнозировал зиму теплее нормы в Центральной России
Предстоящая зима в Москве и Центральной России может оказаться теплее климатической нормы или близкой к ней, однако возможны и морозные периоды, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«Ученые-климатологи предполагают, что средние значения температуры воздуха для предстоящей зимы в Москве и Центральном регионе России могут быть близкими к климатической норме или выше ее», – приводит слова Николая Терешонка ТАСС.
Он отметил, что средняя температура сезона складывается из морозных и теплых периодов. Морозные периоды, по словам эксперта, возникают при ослаблении или смещении полярного вихря, а теплые связаны с влиянием южных циклонов.
Норма средней зимней температуры воздуха в Москве составляет от минус четырех до минус шести градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление. В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице. На прошлой неделе москвичам пообещали возвращение сентябрьского тепла.