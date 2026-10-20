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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    20 октября 2026, 05:15 • Новости дня

    Климатолог спрогнозировал зиму в Центральной России теплее нормы

    Климатолог Терешонок спрогнозировал зиму теплее нормы в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая зима в Москве и Центральной России может оказаться теплее климатической нормы или близкой к ней, однако возможны и морозные периоды, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Ученые-климатологи предполагают, что средние значения температуры воздуха для предстоящей зимы в Москве и Центральном регионе России могут быть близкими к климатической норме или выше ее», – приводит слова Николая Терешонка ТАСС.

    Он отметил, что средняя температура сезона складывается из морозных и теплых периодов. Морозные периоды, по словам эксперта, возникают при ослаблении или смещении полярного вихря, а теплые связаны с влиянием южных циклонов.

    Норма средней зимней температуры воздуха в Москве составляет от минус четырех до минус шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление. В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице. На прошлой неделе москвичам пообещали возвращение сентябрьского тепла.

    19 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Перово» в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции «Перово» Калининской линии московского метро пассажир упал на рельсы перед прибывающим составом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Мужчина погиб в результате падения под прибывающий поезд на станции метро «Перово», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Инцидент произошел на станции метро «Перово». Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб», – сообщил собеседник агентства.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Движение поездов на желтой ветке метрополитена, которое ранее было нарушено, уже введено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути.

    В апреле после падения на пути в столичном метро погибла девушка.

    В начале апреля пьяный пассажир едва не погиб под поездом в Москве.

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    19 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

    Кибермошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордная сумма похищенных злоумышленниками средств у жительницы Москвы составила 450 млн рублей, сообщил глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по городу Антон Кононенко.

    «Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд – 450 млн рублей», – рассказал Кононенко ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что жертвой рекордного обмана стала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД составили алгоритм действий после звонка телефонных мошенников.

    В четверг правоохранительные органы рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.

    Ранее злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Мужчина с канцелярским ножом напал на пассажира московского метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы арестовали мужчину, который из хулиганских побуждений нанес пассажиру метро в Москве несколько ударов кулаком и канцелярским ножом.

    Инцидент произошел в переходе станции метро «Электрозаводская» в Москве, передает ТАСС. «В переходе станции «Электрозаводская» злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира, нанес ему несколько ударов кулаком по голове и ударил канцелярским ножом, причинив своими действиями 31-летнему потерпевшему телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был найден. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Фигуранту предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, он арестован. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро.

    В прошлом году суд оштрафовал москвичку за избиение пассажирки в вагоне.

    В 2025 году правоохранительные органы задержали мужчину за нападение на сотрудницу столичного метрополитена.

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    19 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Очевидцы спасли выпавшего из окна на юге Москвы ребенка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на 2-й Вольской улице очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили в городской прокуратуре.

    «Сегодня на улице 2-й Вольской очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Малолетнего мальчика 2022 года рождения осматривают медики», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В прокуратуре обратились к родителям с напоминанием об опасности открытых окон для детей. В прокуратуре подчеркнули, что москитная сетка не защитит ребенка от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра, а также не ставить мебель рядом с окнами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае.

    В сентябре ребенок выжил после падения из окна девятого этажа в ХМАО.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    19 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за съемку танцев в форме полицейского

    Суд в Москве оштрафовал девушку за съемку челленджа в полицейской форме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд оштрафовал местную жительницу за незаконное ношение полицейской формы, в которой она снимала танцевальный видеоролик в центре столицы.

    Девушка и ее друзья готовили видеоролик с танцевальным челленджем, для которого использовали костюмы представителей разных профессий. Фигурантка выбрала куртку с шевронами МВД и фальшпогонами капитана полиции, фуражку и металлические наручники, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Съемка на Никольской улице привлекла внимание настоящих полицейских. Они доставили нарушительницу в отдел и составили протокол о незаконном ношении форменной одежды.

    Девушка пояснила, что не знала об ответственности за такой проступок. Суд назначил ей штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а также конфисковал форму и остальные атрибуты.

     В июле мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии.

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    20 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Суд взыскал с руководства Большого театра 632 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Гагаринский суд Москвы обязал бывших и действующих руководителей Большого театра выплатить учреждению значительную сумму за незаконное обогащение.

    Решение Гагаринского суда Москвы о взыскании неосновательного обогащения было опубликовано в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

    Иск был подан Государственным академическим Большим театром России к группе ответчиков, в числе которых оказались действующий заместитель генерального директора Дмитрий Соломенко, бывший главный инженер Юрий Боев и еще несколько лиц.

    Согласно материалам дела, ответчиков обязали выплатить театру солидарно 632 млн рублей. Причиной взыскания стало предоставление театру складских помещений для хранения реквизита по завышенным ценам, при этом конкурсные процедуры были обойдены.

    Для реализации схемы ответчики создали подконтрольное юридическое лицо, через которое и проводилась сдача складов.

    Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, проведенной внутри самого театра.

    Проверка обнаружила, что арендные соглашения заключались на невыгодных для учреждения условиях, что и послужило основанием для судебного разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы в Петербурге пресекли деятельность сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС и незаконном обогащении на сумму не менее 270 млн рублей.

    В Ростове суд приговорил трех работников судебно-медицинской экспертизы к реальным срокам за вымогательство денег при выдаче тел умерших.

    В Забайкальском крае следственные органы раскрыли масштабную коррупционную схему с выдачей разрешений на поиск россыпного золота, по которой задержаны должностные лица.

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути

    Дептранс: Человек на путях замедлил движение на Калининской линии метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На восточном участке желтой ветки столичного метрополитена временно возросли промежутки между прибытием поездов из-за оказавшегося на рельсах пассажира.

    На восточном участке Калининской линии московского метро временно увеличились интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мужчина упал на пути перед поездом в московском метро.

    В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

    В апреле девушка погибла после падения на рельсы в столичной подземке.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    19 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    ФСО объявила о проведении ежегодных учений в правительственных зданиях Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба охраны России проведет плановые ежегодные тактико-специальные учения в центре Москвы, основные мероприятия пройдут на территории комплекса правительственных зданий.

    Ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны состоятся в Москве с 21 по 23 октября. Они пройдут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб страны, передает РИА «Новости».

    «Основные этапы пройдут на территории Дома правительства Российской Федерации, комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что в ходе мероприятий будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты оценили совместные ядерные учения Москвы и Минска.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Московский суд вынес приговор за аферу с квартирами на 54 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве приговорил Виталия Пынькина и Марину Ципес к восьми и пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при продаже квартир в Подмосковье на сумму более 54 млн рублей.

    Инстанция вынесла приговор двум фигурантам дела о хищении средств у граждан, желавших приобрести недвижимость в жилом комплексе «Солнечный град» в деревне Ворщиково. Общий размер ущерба превысил 54 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

    «С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры Виталий Пынькин и Марина Ципес признаны виновными в совершении мошенничеств», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Пынькин получил восемь лет колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Его супруга Ципес приговорена к пяти годам лишения свободы, однако суд назначил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

    По данным следствия, жертвами аферы стали 39 человек. Пынькин размещал объявления о продаже недостроенных объектов и обещал покупателям передачу квартир в собственность и проведение ремонта. Полученные деньги поступали в том числе на счета его жены. При этом обязательная регистрация договоров не производилась, а жилье потерпевшим не передавалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд осудил за мошенничество автора книги о женской карьере. В прошлом году правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора компании по подозрению в хищении 100 млн рублей. В 2024 году более 100 человек в столице лишились квартир из-за крупной аферы с займами.

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    19 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы

    МЧС: Пожарные спасли четырех человек при пожаре на Новинском бульваре в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в квартире на Новинском бульваре в Москве спасены четыре человека, в том числе один ребенок, возгорание ликвидировано, сообщил столичный главк МЧС.

    Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в одной из квартир в центре столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка министерства.

    «В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новинский бульвар, дом 28/35, строение 1… Спасены четыре человека, в том числе один ребенок… Пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что в квартире на первом этаже жилого дома загорелись личные вещи, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги.

    В августе самолет МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе.

    В феврале пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме столицы.

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    19 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо

    В ФАО предупредили об угрозе засух и наводнений до 2027 года из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что климатическое явление Эль-Ниньо продлится как минимум до начала 2027 года и повысит вероятность экстремальных погодных явлений.

    Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений. Ожидается, что этот фактор значительно повлияет на глобальный климат, передает РИА «Новости».

    «Сильное Эль-Ниньо, которое, как ожидается, сохранится как минимум до начала 2027 года, может изменить режимы осадков и температур и повысить вероятность засух, чрезмерных осадков, наводнений и других экстремальных явлений», – отметил Тореро.

    По его словам, погодные аномалии необязательно приведут к прямому сокращению мирового производства продовольствия. Однако они могут совпасть с нехваткой удобрений и высокими энергозатратами, что усугубит потери урожая. Дополнительное давление на рынок способно оказать увеличение производства биотоплива, которое требует сельскохозяйственного сырья.

    Экономист подчеркнул, что даже при достаточных запасах продовольствия высокие расходы на морские перевозки, топливо и страхование могут затруднить доставку продуктов питания нуждающимся странам и сделать их значительно дороже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты предрекли миру продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе. Изменения климата лишили Дальний Восток больше половины улова рыбы. Также специалисты спрогнозировали резкое увеличение числа погодных аномалий.

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    19 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление

    Синоптик Леус спрогнозировал рост давления в Москве до 765 миллиметров

    Tекст: Мария Иванова

    К вечеру понедельника атмосферное давление в Москве поднимется до 765 мм ртутного столба, что значительно превышает нормальные показатели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Атмосферное давление в Москве к вечеру понедельника поднимется до 765 миллиметров ртутного столба, превысив нормальные значения на 17–19 единиц. Погоду в столице будет определять южная периферия холодного скандинавского антициклона, центр которого располагается над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха упадет на шесть-семь градусов по сравнению с воскресеньем и составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от семи до 12 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

    Во вторник осадки также не предвидятся. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса, а в дневные часы воздух вновь прогреется до 11 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Москве.

    В четверг жителям столицы пообещали возвращение сентябрьского тепла.

    В начале месяца в Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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