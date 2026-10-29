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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

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    29 октября 2026, 09:39 • Новости дня

    Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

    РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

    Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза превышают средние показатели по планете, заявил научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко.

    «Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

    Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

    Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

    В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.

    26 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в Москве до конца октября

    Синоптик Голубев: Аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве до конца октября сохранится аномально теплая погода с температурой выше климатической нормы, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воздуха держится на 3-4 градуса выше климатической нормы и будет теплой до конца октября. Температура воздуха будет от плюс 9 до плюс 12, а ночью будет также относительно тепло от плюс 2 до плюс 6», – рассказал Голубев РИА «Новости».

    Причиной теплой погоды остается влияние антициклона, который сохраняется над столичным регионом. До конца недели ожидается погода без существенных осадков.

    К выходным, по словам синоптика, возможно небольшое, но не резкое похолодание. По предварительным подсчетам, нынешний октябрь в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о повышении температуры в Москве в выходные до 14 градусов тепла.

    В четверг в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН спрогнозировали аномально теплую погоду в столице в выходные.

    В тот же день в Гидрометцентре заявили об избавлении Москвы от сильных туманов благодаря ветреной погоде.

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    26 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Прибор для определения до 300 генетических маркеров за полчаса создали в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России разработан высокотехнологичный прибор, который способен определять до 300 генетических маркеров всего за 30 минут, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    «ФМБА России создало высокотехнологичный прибор, определяющий до 300 генетических маркеров за 30 минут. Технология обеспечивает получение достоверных результатов с высокой чувствительностью и специфичностью», – сообщило ФМБА в Max.

    Преимущество разработки заключается в возможности проведения быстрого высокомультиплексного анализа как в лаборатории, так и в полевых условиях.

    Новый метод позволяет определять до 300 маркеров в одном тесте и проводить количественный анализ, что расширяет объем получаемой медицинской информации и повышает эффективность диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о создании отечественной ПЦР-тест-системы для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа.

    В июле Ростех создал онкосканер, выявляющий рак за три минуты.

    В феврале Федеральное медико-биологическое агентство рассказало о разработке тест-системы саркопении в России.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    26 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе

    Синоптик Леус: Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Московском регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на вторник в Московском регионе ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Ближайшей ночью в столице будет холодно. Температура воздуха составит плюс один – плюс три градуса, а по области местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов», – цитирует синоптика РИА «Новости».

    По его словам, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Леус предупредил о слабых заморозках к утру понедельника в Московском регионе. В субботу он сообщил о повышении температуры до 14 градусов тепла в выходные в Москве.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

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    27 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

    Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября в Московском регионе ожидается похолодание, температура опустится ниже 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

    По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

    В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

    Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

    В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

    В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.

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    28 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Синоптик Леус предупредил москвичей об аномально высоком давлении в среду

    Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в среду

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду в Москве ожидается атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба, что превышает нормальные значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а по Московской области ожидается от 9 до 14 градусов тепла, передает РИА «Новости».

    «По-прежнему очень высокое атмосферное давление, которое на 12-14 единиц выше нормальных значений. Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столба», – сказал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Леус сообщил об ожидаемом похолодании в Московском регионе в начале ноября. Синоптик Макарова заявила, что снега в Москве не ожидается до конца октября. Синоптик Голубев сообщил о том, что аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября.

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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

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    28 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Близкий контакт с кошками оказался причиной улучшения настроения людей

    Daily Mail: Близкий контакт с кошками улучшает настроение людей

    Близкий контакт с кошками оказался причиной улучшения настроения людей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Японские исследователи под руководством Сахо Такаги из Киотского университета выяснили, что тесный физический контакт с кошками значительно улучшает настроение и самочувствие их владельцев.

    Специалисты наблюдали за 29 животными и 19 хозяевами в течение месяца. На ошейники кошек прикрепили специальные датчики для измерения времени, проведенного рядом с человеком, а люди заполняли анкеты о своем самочувствии, пишет Daily Mail.

    «Мы обнаружили, что время, проведенное в повседневной жизни рядом с кошкой, связано с более высокими показателями бодрости у владельцев», – заявил Такаги в статье для журнала iScience.

    Выяснилось, что само по себе наличие питомца не гарантирует улучшение настроения. Качество отношений имеет большее значение, чем срок проживания с животным.

    Ученые также замерили у участников уровень кортизола и окситоцина. Оказалось, что при высоких показателях гормона любви у питомца аналогичные результаты наблюдались и у хозяина, при этом уровень стресса у человека снижался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей, а также обнаружили неожиданный сигнал стресса и агрессии у кошек. В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств.


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    28 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Климатолог Кокорин рассказал о связи между теплой осенью и холодной зимой

    Климатолог Кокорин исключил связь теплой осени и холодной зимы

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное бабье лето и теплая осень не влияют на холодность зимы или весны, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    Связь между сезонными аномалиями в конкретной точке планеты отсутствует, заявил он.

     «Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле, скажем, к Москве, а он применим ко всем точкам на земном шаре одновременно», – цитирует эксперта ТАСС.

    По словам Кокорина, в атмосфере закон сохранения энергии работает так, что если осенью в столичном регионе средняя температура оказалась выше нормы, то где-то на земном шаре средняя температура стала на несколько градусов ниже.

    Он подчеркнул, что речь идет о средней температуре за определенный промежуток времени, и такие отклонения являются естественными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду без снега в Москве до конца октября. Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса.

    В начале года Кокорин заявлял о превышении темпов потепления в России по сравнению с остальным миром.


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    27 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Ученые обнаружили следы коронавируса у пациента через три года после болезни

    Сеченовский университет нашел следы коронавируса через три года после болезни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов вируса в тканях внутренних органов.

    Следы инфекции нашли в легких одного из пациентов спустя 35 месяцев после болезни, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Компоненты вируса длительное время могут сохраняться в легких, сердце, желудочно-кишечном тракте и эндометрии. Сбой в работе макрофагов и эндотелия ведет к хроническому воспалению и недостатку кровоснабжения тканей. У больных раком легкого следы вируса присутствовали в опухолевых клетках.

    «Клинические проявления постковидного миокардита могут напоминать ишемическую болезнь сердца. Так что для назначения терапии важна тщательная диагностика», – заявила директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета Евгения Коган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции «Стратус».

    Также специалисты Сеченовского университета выяснили связь сигнальных белков с раком легкого.

    Кроме того, терапевт Алина Азизова заявила о риске тяжелого течения респираторных инфекций у пожилых россиян.

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    27 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гидрометцентр: На «полюсе холода» Подмосковья ударили заморозки

    В подмосковных Черустях зафиксировали заморозки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном поселке Черусти минувшей ночью температура опустилась до 1,5 градуса ниже нуля, сообщили в Гидрометцентре.

    В ночь на вторник заморозки отмечались на востоке Московского региона. «Минимальная температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона – там столбики термометров опустились до 1,5 градуса ниже нуля», – приводит ТАСС слова представителя Гидрометцентра. Черусти неофициально называют «полюсом холода» столичного региона.

    Кроме того, в Павловском Посаде зафиксировали минус 0,8 градуса, а в Коломне – минус 0,3 градуса.

    В Москве ночью температура оставалась положительной: на ВДНХ было плюс 3,1 градуса, в Тушино – плюс 4 градуса, у гостиницы «Балчуг» – плюс 4,8 градуса. Днем в столице ожидается потепление до плюс 9–11 градусов, по области – до плюс 7–12 градусов без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Москве до конца октября.

    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе в ночь на вторник.

    В начале месяца в Черустях также отметили ночные заморозки.

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    27 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила правила адаптации к потеплению на 2,8 градуса

    FT: ЕС обяжет страны разработать планы адаптации к глобальному потеплению

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз предложит новые правила, которые обяжут страны разработать планы адаптации к глобальному потеплению до 2,8 градуса Цельсия к 2100 году, пишет Financial Times.

    ЕС предложит новые правила, обязывающие страны разработать планы адаптации к росту глобальных температур на 2,8 градуса Цельсия к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем, пишет Financial Times.

    «Даже если сегодня мы будем делать все правильно в области сокращения выбросов, этого будет недостаточно, чтобы уберечь наших граждан от опасности», – заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра.

    Предложение Еврокомиссии станет первой законодательной инициативой, направленной на то, чтобы побудить страны ЕС учитывать рост температур при разработке политики и принятии инвестиционных решений. Государства должны будут определить органы, ответственные за управление климатическими рисками в различных секторах экономики.

    Инициатива входит в программу по обеспечению климатической устойчивости Европы. Этот регион нагревается примерно вдвое быстрее, чем планета в среднем. В этом году из-за летней жары в Европе могли погибнуть почти 50 тыс. человек.

    До 2050 года ЕС потребуется ежегодно тратить 70 млрд евро на адаптацию к изменению климата. Однако проект не предусматривает выделения средств на эти цели. Финансирование мер по сокращению выбросов будет зависеть от переговоров о долгосрочном бюджете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экстремальная летняя жара стала причиной смерти более 50 тыс. человек в Европе.

    В середине месяца глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа.

    В мае Европейская комиссия запланировала предоставить добывающим ископаемое топливо компаниям возможность обхода штрафов за выбросы парниковых газов.

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    27 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам тепло без снега до конца октября

    Синоптик Макарова: Снега в Москве не ожидается до конца октября

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца октября в Москве не ожидается выпадения снега, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Согласно прогнозу, до 31 октября снега нет. Температура превышает норму на 4-5 градусов в ближайшую пятидневку», – сообщила Макарова ТАСС.

    По ее словам, до конца рабочей недели в Москве сохранятся положительные дневные температуры. Во вторник воздух прогреется до 11 градусов тепла, в среду и четверг ожидается до плюс 12 градусов, осадков не прогнозируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил о сохранении аномально теплой погоды в Москве. В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил об ожидающихся в регионе слабых заморозках. В пятницу Голубев пообещал теплые выходные без осадков.

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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США

    Среди населения Европы произошел обвал симпатий к США, утверждают социологи: 58% жителей стран ЕС больше не считают их надежным союзником, а 73% полагают, что Евросоюз должен идти своим путем. Лидеры население как будто бы слышат и призывают к тому же. Но это очередной фарс. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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