Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
В России создали выявляющий рак за три минуты онкосканер
Чемезов доложил о разработке высокоточных онкосканеров и аппарата «Медуза»
Разработанный госкорпорацией «Ростех» онкосканер дешевле иностранных аналогов на 10-15%, позволяет более точно диагностировать заболевания, а также сокращает время диагностики, которое занимает две-три минуты, рассказал гендиректор корпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Госкорпорация «Ростех» представила ряд новых медицинских разработок, передает РИА «Новости». Генеральный директор компании Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о преимуществах новейшего отечественного онкосканера.
«Сканер этот, конечно, дает большие возможности. Во-первых, более точно диагностирует заболевание раком. И самое главное, сокращает время на диагностику – занимает всего две-три минуты», – заявил руководитель корпорации.
По его словам, российские устройства дешевле иностранных аналогов на 15%. До конца года на калужском предприятии «Азимут» планируют запустить серийное производство и выпускать до 200 аппаратов ежегодно. Оборудование уже успешно применяется в ведущих онкоцентрах Москвы и Петербурга.
Кроме того, компания создала мобильный аппарат «Медуза» для лечения новообразований с помощью ультразвука без хирургического вмешательства. Также холдинг наладил выпуск вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых мощностью до пяти млн доз в год, полностью заместив импортные аналоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг госкорпорации создал микрофлюидный чип для раннего выявления онкологии.
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