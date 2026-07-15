В России создали выявляющий рак за три минуты онкосканер

Чемезов доложил о разработке высокоточных онкосканеров и аппарата «Медуза»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» представила ряд новых медицинских разработок, передает РИА «Новости». Генеральный директор компании Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о преимуществах новейшего отечественного онкосканера.

«Сканер этот, конечно, дает большие возможности. Во-первых, более точно диагностирует заболевание раком. И самое главное, сокращает время на диагностику – занимает всего две-три минуты», – заявил руководитель корпорации.

По его словам, российские устройства дешевле иностранных аналогов на 15%. До конца года на калужском предприятии «Азимут» планируют запустить серийное производство и выпускать до 200 аппаратов ежегодно. Оборудование уже успешно применяется в ведущих онкоцентрах Москвы и Петербурга.

Кроме того, компания создала мобильный аппарат «Медуза» для лечения новообразований с помощью ультразвука без хирургического вмешательства. Также холдинг наладил выпуск вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых мощностью до пяти млн доз в год, полностью заместив импортные аналоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг госкорпорации создал микрофлюидный чип для раннего выявления онкологии.

Программно-аппаратный комплекс со сканером микропрепаратов помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов.

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