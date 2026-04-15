Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»

Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?0 комментариев
Рижанин потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на Волка и Зайца из «Ну, погоди»
Иностранный заявитель попросил суд аннулировать права «Союзмультфильма» на товарные знаки с героями «Ну, погоди!», ссылаясь на их неиспользование.
Константин Ведерников из столицы Латвии просит лишить киностудию прав на товарные знаки в виде Волка и Зайца, передает РИА «Новости».
Речь идет о двух изображениях зайца и одном изображении волка, зарегистрированных в Роспатенте в 2020 году. Действие этих брендов распространяется на множество товаров и услуг.
По мнению заявителя, правообладатель в настоящее время не использует указанные знаки. Исковое заявление поступило в инстанцию шестого апреля. Суд пока оставил документ без движения из-за отсутствия подтверждения уплаты госпошлины и соблюдения претензионного порядка.
Устранить процессуальные недочеты истец должен до 14 мая. Известно, что ранее Ведерников уже судился с российскими телеканалами. Тогда мужчина считал нарушенными свои права на обозначение «Мультимания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, московские суды приняли 26 новых исков киностудии о защите авторских прав. Арбитражный суд Камчатского края получил иск против продавца ковров с Карлсоном.
Таганский суд Москвы ранее удовлетворил требования «Союзмультфильма» о правах на образ крокодила Гены.