Ямпольская рассказала о новой языковой политике России

Советник президента России: Мнения учителей учтены в новых учебниках по русскому языку

Tекст: Олег Исайченко

«В июле президент Владимир Путин утвердил «Основы государственной языковой политики России», разработанные Советом по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ», – сообщила Ямпольская на расширенном заседании президентского совета.

«Этот стратегический документ определяет ключевые цели, принципы, задачи и направления государственной политики в языковой сфере. В нем говорится, что русский язык – одна из основ российской государственности и наше национальное достояние. Он является залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны», – подчеркнула спикер.

Особое внимание Ямпольская уделила созданию первой в постсоветской истории России единой линейки учебных пособий по русскому языку. «Первые учебники для 10–11 классов, а также для 5–7 классов должны поступить в российские школы с 1 сентября 2027 года. Остальные – на следующий год», – заявила она.

«Издания готовятся во взаимодействии с научным и преподавательским сообществами. Мы провели встречи с 89 педагогами из всех регионов страны, чтобы учесть их пожелания и требования к будущим учебникам. Также мы обсуждали эти вопросы со старшеклассниками, в том числе с победителями олимпиад по русскому языку и литературе», – детализировала Ямпольская.

Советник президента также напомнила о поручении главы государства о создании нового федерального закона о языках народов России. «Министерство науки и высшего образования подготовило соответствующий проект, и в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму», – заявила Ямпольская.

Она также сообщила о реализации законопроекта, ограничивающего использование заимствований и англицизмов. «Эти инициативы стали законом и вступят в силу с 1 марта 2026 года», – отметила спикер. Ямпольская напомнила, что две недели назад Путин подписал указ об установлении 8 сентября Дня языков народов России.

Также она предложила провести интернет-конкурс «Читаем всей семьей», масштабируя опыт Российской государственной детской библиотеки: «Думаю, будет замечательно, если семьи всей страны станут соревноваться, читая вместе, придумывая интересные решения, привлекая музыкальное сопровождение, видеоряд, элементы театральных представлений».

Отдельно Ямпольская рассказала о возрождении чтецких программ: «Совместно с обществом «Знание» уже создано 2,5 тыс. школьных литературных клубов по всей стране. Как отмечал ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, у ребят появляется возможность услышать эталонное звучания великих произведений и попробовать себя в литературном творчестве».

Участвовавший в заседании министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что «система образования ждет» новые учебники по русскому языку, но до поступления в школы они будут подвергнуты апробации, а учителя пройдут повышение квалификации. По его словам, в программах будет уделяться больше времени отечественной литературе.

В свою очередь гендиректор общества «Знание» Максим Древаль анонсировал выпуск около 150 тыс. экземпляров работ победителей «Родной игрушки». Это конкурс, который дает возможность любым авторам от 14 лет произвести первой тираж своей игры или игрушки. По словам Древаля, во втором сезоне проект вберет в себя авторов прототипов игрушек и состоявшихся производителей. Он напомнил, что все товары создаются с учетом традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей.

Напомним, в среду в Москве прошло расширенное заседание президентского совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В мероприятии участвовали сотрудники из управлений президента по общественным проектам, по госполитике в гуманитарной сфере и по научно-образовательной политике. Также на заседании присутствовали представители Минпросвещения, Минкультуры, МИД, Агентства по делам национальностей и другие.

Кроме того, в работе комиссии приняли участие по видеоконференцсвязи 80 педагогов, которых регионы делегировали в экспертную комиссию по вопросам преподавания русского языка и литературы.

