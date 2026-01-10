Штурмовики 225-го полка ВСУ использовали солдат в качестве приманки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Штурмовики 225-го полка ВСУ похищали военнослужащих смежных подразделений и удерживали их в подвалах. Представитель российских силовых структур подчеркнул в интервью РИА «Новости», что таких солдат также использовали как приманку для выявления огневых точек во время штурмовых действий. Командование части, по его словам, держит личный состав в страхе и устанавливает строгие ограничения.

Родственники украинских военных добиваются расследования в отношении командира полка Олега Ширяева, уточнил собеседник агентства. Попавшим в 225-й полк разрешалось посещать душ и туалет только под конвоем, а также принимать пищу исключительно под контролем.

Командование изымало у военнослужащих телефоны и военные билеты, ограничивало их контакты с родственниками. В учебных центрах полка практиковались «ямы» и «деревья правды», к которым украинских солдат привязывали и избивали, добавили в российских силовых структурах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики из состава бывшего полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) бросили сводное подразделение 169-го учебного центра ВСУ в опасную зону ради сохранения собственных бойцов.

Ранее украинский пленный Виктор Мовчан подтвердил наличие жестких наказаний внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

А родственники солдат заявили, что мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении удерживают в ямах неделями и подвергают избиениям.