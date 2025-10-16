Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Пленный раскрыл издевательства командиров ВСУ над собственными солдатами
Пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.
Командование ВСУ применяет жесткие методы наказания к своим солдатам, сообщает ТАСС. Пленный украинский военный Виктор Мовчан рассказал, что за проступки или пьянство военнослужащих привязывали скотчем к деревьям или бросали в специальные ямы. По его словам, такие методы применялись регулярно.
Мовчан также сообщил, что перед отправкой на позиции у подчиненных забирали банковские карты, на которые начислялось жалование. Пленный рассказал: «Были такие случаи, что требовали деньги, полную зарплату, боевые [выплаты], карточки забирали. Вот ты на позицию идешь, а у тебя карточку забирают и спрашивают код. Там уже знали, что ты можешь прийти, а можешь не прийти».
Военнослужащий служил в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ранее он сообщил, что около восьми месяцев скрывался в подвале здания в Волчанске вместе с сослуживцем, надеясь на замену. Однако, когда закончились вода и еда, солдаты приняли решение сдаться в плен.
