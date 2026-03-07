В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.12 комментариев
Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.
Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».
«Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.
Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.
Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.
Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.