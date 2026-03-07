Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

Tекст: Вера Басилая

Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

«Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.