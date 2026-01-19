Пленный ВСУ рассказал о нехватке воды у солдат в Димитрове

Tекст: Вера Басилая

Украинский военнослужащий Александр Сотников, взятый в плен в Димитрове, сообщил о крайне тяжелой ситуации с провизией, особенно с водой, передает ТАСС.

По его словам, бойцы ВСУ испытывали острую нехватку питьевой воды и сразу после сдачи в плен просили воды у российских военных.

Также украинский пленный рассказал о трудностях с эвакуацией раненых. Он отметил, что группы эвакуации не могли добраться до позиций, поэтому многие раненые оставались на месте. Те, кто мог самостоятельно дойти до определенной точки, получали эвакуацию, остальные погибали. Сотников подчеркнул, что видел много раненых, которым не удалось оказать помощь.

Ранее украинский военный рассказал, что все попытки подразделений ВСУ вырваться из окружения в Димитрове закончились провалом.

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении Димитрова в ДНР.

