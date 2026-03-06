США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

Tекст: Катерина Туманова

Резолюция, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящим из 35 стран, является седьмой по Украине, указало Reuters, отметив, что это первый случай, когда США выступили против подобного решения.

«Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией», – говорится в американском заявлении.

В течение последнего года президент Вашингтон оказывал давление на Киев с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Как сообщили дипломаты на закрытом заседании, совет МАГАТЭ принял резолюцию 20 голосами «за», включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Африку и Аргентину, десятью воздержавшимися и четырьмя голосами «против».

Среди воздержавшихся были Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что комиссия «еще раз подчеркивает, что атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины для обеспечения электроснабжения атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, представляют собой прямую угрозу ядерной безопасности».

