Foreign Affairs: Уступка Донбасса станет «наименее плохим» вариантом для Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Уступка территорий Донбасса может стать «наименее плохим» вариантом для Киева, об этом пишет профессор университета Нотр-Дам Майкл Деш в статье для Foreign Affairs, передает РБК.

По мнению эксперта, подобное решение будет «болезненным», однако оно может дать Украине «шанс на лучшее будущее», включая возможность укрепить оборону.

Деш отмечает, что у России значительное превосходство в численности военных, вооружении и финансах, а также преимущества на поле боя. Кроме того, Киев находится в сильной зависимости от поддержки иностранных партнеров, особенно США, которые оказывают давление на Украину.

По оценке автора, Москва способна реализовать заявленные цели спецоперации, включая контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, а также предотвращение вступления Украины в НАТО. Деш подчеркивает, что у Украины нет достаточных ресурсов, чтобы вернуть границы 1991 года, включая Крым, поскольку это потребовало бы слишком много времени и инвестиций.

«Возможно, у России не все козыри на руках, но у нее большие батальоны и глубокие карманы. А вот у Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – заявил Деш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Европарламент впервые с начала спецоперации на Украине принял резолюцию без упоминания о возможности «военной победы Украины». Профессор Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые задачи спецоперации, включая контроль над территориями и нейтральный статус Украины.