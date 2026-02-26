Греф назвал уровень ключевой ставки для роста инвестиций

Греф заявил о росте инвестиций при ключевой ставке 12% годовых

Tекст: Тимур Шайдуллин

Снижение ключевой ставки Банка России до 12% позволит сбалансировать экономическое движение и простимулирует инвестиционную активность, заявил глава «Сбера» Герман Греф. По его словам, именно этот уровень ставки может стать переломным моментом.

«По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики», – цитирует Грефа РИА «Новости».

Он объяснил, что Банк России уже начал цикл снижения ставок на фоне замедления инфляции. Первая волна снижения уже положительно сказалась на кредитной активности, однако, по мнению Грефа, этого пока недостаточно: динамика инвестиций уже три квартала подряд показывает отрицательный рост.

Греф подчеркнул, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики способно остановить это замедление и создать условия для роста инвестиций. По его оценке, возвращение к уровню ключевой ставки в 12% актуально для поддержания устойчивого развития экономики.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка во втором квартале может начать снижаться более быстрыми темпами и к концу года достигнуть примерно 10%.

А экс-премьер России Сергей Степашин вообще допустил, что в 2027 году ключевая ставка может снизиться до 6–7% при условии удержания инфляции на уровне около 4%.

Напомним, что Центробанк 13 февраля уменьшил ключевую ставку на полпроцента до 15,5% годовых.