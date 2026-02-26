На Украине мобилозовали чемпиона мира по шашкам Аникеева

Tекст: Ольга Иванова

Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовые подразделения, сообщает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Григорий Мазурашу. По его словам, «чемпион мира по шашкам, Европы. Его бусифицировали и он в штурмовиках. А может, все-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики? Так мы используем наш потенциал?», – заявил Мазурашу.

Международная федерация шашек обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой допустить Аникеева к участию в ближайших турнирах.

