Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.
На Украине мобилозовали чемпиона мира по шашкам Аникеева
Украинский чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев оказался мобилизован и направлен в штурмовые подразделения, несмотря на успехи в спорте.
Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовые подразделения, сообщает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Григорий Мазурашу. По его словам, «чемпион мира по шашкам, Европы. Его бусифицировали и он в штурмовиках. А может, все-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики? Так мы используем наш потенциал?», – заявил Мазурашу.
Международная федерация шашек обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой допустить Аникеева к участию в ближайших турнирах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник ТЦК в Киеве выстрелил в молодого человека, который пытался убежать от проверки документов.