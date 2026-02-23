23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.
Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.
По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.
Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.
Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.
Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.
Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.