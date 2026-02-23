Иран захотел пригласить на переговоры с США главу МАГАТЭ Гросси

Tекст: Денис Тельманов

Иран рассматривает вопрос о возможном участии генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в предстоящем раунде переговоров с США по ядерному досье, передает ТАСС.

Представитель МИД Эсмаил Багаи отметил, что приглашение Гросси обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. По его словам, эта тема поднималась, так как Гросси уже играл определенную роль в предыдущем раунде.

Багаи также пояснил, что вопрос посещения инспекторами МАГАТЭ ядерных объектов, поврежденных в ходе ударов США в июне 2025 года, требует согласования особой процедуры, которая будет соответствовать законодательству страны.

Он подчеркнул, что на данном этапе соглашения по этому вопросу нет, хотя контакты и обмены с агентством продолжаются регулярно.

В январе Вашингтон заявил о возможности применения силы против Ирана, при этом выразив надежду на переговоры и достижение сделки, полностью исключающей развитие ядерного оружия. Иранские власти неоднократно отрицали намерение создавать атомную бомбу.

Второй раунд переговоров между США и Ираном прошел 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана. МИД Ирана сообщил о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, но Вашингтон заявил, что пока не все позиции согласованы. Новый раунд встреч ожидается 26 февраля, сообщает агентство Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил с предупреждением о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана.

В Женеве в четверг могут пройти новые переговоры по ядерной программе Ирана. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил проведение переговоров между США и Ираном в четверг.

