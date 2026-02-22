Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.

На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».

Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.

К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.

Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.

В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.