Одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице
Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину
Толпа прохожих в Одессе заблокировала сотрудника центра комплектования, пытаясь добиться освобождения насильно задержанного призывника.
Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.
На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».
Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.
К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.
Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.
В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.