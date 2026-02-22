«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.23 комментария
Боевик «Битва за битвой» завоевал главную награду БАФТА
Лучшим фильмом по версии БАФТА признан боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»
Церемония награждения британской киноакадемии завершилась триумфом картины с элементами черной комедии, собравшей шесть статуэток.
Мероприятие в лондонском центре искусств Саутбэнк определило лидеров киноиндустрии, где главный приз достался ленте американского режиссера, передает ТАСС.
Картина Пола Томаса Андерсона выиграла в шести номинациях из 14, включая призы за лучшую режиссуру, сценарий и операторскую работу.
Исполнителями лучших главных ролей признаны Роберт Арамайо за работу в драме «Я ругаюсь» и Джесси Бакли, сыгравшая в фильме «Хамнет».
Шон Пенн и Вунми Мосаку получили «Бронзовые маски» за роли второго плана, причем для обоих актеров это первая подобная награда в карьере.
Среди документальных проектов выделили ленту «Господин Никто против Путина», а лучшим мультфильмом стал «Зверополис 2». Блокбастер «Аватар: Пламя и пепел» отмечен премией за визуальные эффекты.
