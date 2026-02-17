МО: Радиоперехваты говорят о ледяной ловушке для ВСУ у Купянска-Узлового

Tекст: Алексей Дегтярёв

Серьезная часть украинских военных у Купянска-Узлового угодила в «ледяной мешок», до 30% личного состава ВСУ выбыла из-за холода, на что указывают радиоперехваты, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Враг заперт в ледяной ловушке без шансов на спасение», – указало ведомство.

Украинский пленный сообщил, что у многих бойцов ВСУ обморожены руки и ноги, поскольку окопы днем заливает водой, а ночью наступают морозы. По его словам, в таких условиях невозможно согреться, поскольку на попытку разжечь огонь прилетают российские дроны.

Эти дроны видят тепловую сигнатуру людей и потому могут наводиться на блиндажи.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Кушнеренко сообщил, что у Купянска-Узлового в Харьковской области ВСУ из-за холодов боевики ВСУ оказались заблокированы внутри укрытий, часть из них замерзла насмерть.

