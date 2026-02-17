В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.10 комментариев
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые впоследствии определит правительство России.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий операторов связи отключать услуги по требованию ФСБ, сообщает ТАСС. Как отмечается, перечень случаев, в которых будет применяться данная мера, установит правительство России.
Изменения вносятся в закон «О связи». Согласно нововведениям, если оператор отключит связь по запросу ФСБ, он не понесет ответственности за перебои в работе сети. Это позволит операторам избегать штрафов и претензий со стороны пользователей в подобных ситуациях.
Инициатива была внесена кабмином в ноябре и поддержана депутатами в первом чтении в конце января. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, если его подпишет президент России.