Фигурист Малинин обновил рекорд мира в произвольной программе

Фигурист Малинин установил новый мировой рекорд в произвольной программе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый мировой рекорд по числу баллов за произвольную программу был установлен 20-летним американским фигуристом Ильей Малининым, передает ТАСС. В финале международной серии Гран-при по фигурному катанию, который прошел в японском городе Нагое, Малинин показал результат 238,24 балла.

Таким образом, спортсмен превзошел предыдущее мировое достижение по итоговой оценке за произвольный прокат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий рекорд Малинин установил 2 ноября на Гран-при Канады, показав 228,97 балла.

До этого Малинин стал первым в мире, кто исполнил четверной аксель на соревнованиях, и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Малинин является сыном фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые родились в России, в 1990-х представляли Узбекистан, а с 1998 года проживают в США.