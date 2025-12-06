Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Фигурист Малинин обновил рекорд мира в произвольной программе
Фигурист Малинин установил новый мировой рекорд в произвольной программе
Американскому спортсмену Илье Малинину удалось набрать 238,24 балла за произвольную программу на финале Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое, это новый мировой рекорд в этом виде.
Новый мировой рекорд по числу баллов за произвольную программу был установлен 20-летним американским фигуристом Ильей Малининым, передает ТАСС. В финале международной серии Гран-при по фигурному катанию, который прошел в японском городе Нагое, Малинин показал результат 238,24 балла.
Таким образом, спортсмен превзошел предыдущее мировое достижение по итоговой оценке за произвольный прокат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий рекорд Малинин установил 2 ноября на Гран-при Канады, показав 228,97 балла.
До этого Малинин стал первым в мире, кто исполнил четверной аксель на соревнованиях, и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Малинин является сыном фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые родились в России, в 1990-х представляли Узбекистан, а с 1998 года проживают в США.