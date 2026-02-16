Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

Tекст: Никита Демьянов

Финское министерство обороны сообщило, что изучает вопрос о возможности вмешательства постфактум в сделки с недвижимостью, совершенные гражданами стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону. В первую очередь речь, конечно, идет о россиянах. Глава ведомства Антти Хяккянен рассказал, что такое вмешательство могло бы применяться ко всем типам недвижимости и даже к сделкам, совершенным не в недавнее время, а в течение последних двадцати лет.

Хяккянен уточнил, что «цель нововведений состоит в том, чтобы уделять больше внимания национальной безопасности и более эффективно контролировать сделки с недвижимостью». По его словам, «в последние двадцать лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью».

Однако наивность в данном случае демонстрировали именно русские. До 2022 года россиян заманивали в Финляндию предложениями купить дешево «домик у озера» – и многие на эту рекламу купились. Новоиспеченные собственники рассказывали, что совершили «надежное вложение», так как такая «культурная европейская страна», как Финляндия, с уважением относится к праву собственности.

Но в 2022-2023 годах все эти иллюзии пошли прахом: финские власти, запрещая россиянам доступ в свою страну, пришли к выводу, что факт владения недвижимостью в Суоми уважительной причиной для въезда не является. Люди оказались отрезаны от своих домов и квартир.

Однако, как это произошло во многих других отраслях, финские власти переусердствовали – и создавая проблемы россиянам, создали их самим себе. В настоящее время финским чиновникам приходится решать проблему многочисленных «заброшек» – объектов недвижимости, в свое время купленных гражданами России.

Резидентам РФ, владеющим в Финляндии дачными участками, квартирами и домами, не только запретили посещать свою собственность, но и заблокировали банковские переводы, лишив возможности оплачивать коммунальные услуги. Поэтому сейчас эти здания стоят без присмотра, ветшают и начинают представлять опасность.

В качестве одного из конкретных примеров финская пресса рассказывает о доме в муниципалитете Лахти, в тамошнем районе Лауне. Этот дом, расположенный неподалеку от торгового центра, пришел в запущенное состояние: окна разбиты, входная дверь открыта, двор завален мусором, внутри поселились наркоманы. Юрист финской Ассоциации муниципалитетов Риикка Лехтимяки сетовала, что у властей в подобных ситуациях имеется ограниченный набор инструментов. Муниципалитет может только обязать провести ремонт под угрозой штрафа или самому выполнить ремонтные работы за счет владельца, но не более.

Однако в случае с домом в Лахти чиновники начали подумывать о том, как скинуть с себя проблему радикальным способом – сносом. Строительный инспектор Юхани Пиринен жаловался на «равнодушие» владельцев, из-за которого дом, имеющий культурно-историческую ценность, придется снести. По его словам, муниципальная администрация пыталась связаться с владельцами недвижимости, но их так и не удалось отыскать.

Финские чиновники не так уж и старались, поскольку журналистам Yle удалось найти владельцев без особых проблем – это оказались россиянин Константин Аниско и его супруга. Аниско сообщил, что дом уже продан. «Мы продали дом и намерены забыть о Финляндии навсегда. Наша цель – и мы близки к этому – завершить все сделки в Финляндии.

Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала», – эмоционально отметил Аниско.

Подобные ситуации сейчас обыденны для региона Восточная Финляндия, создавая ему немало проблем. Далее Yle вскользь признает: «Сделки россиян с недвижимостью затруднены из-за различных ограничений. Они связаны, в частности, с ограничениями на въезд и санкциями ЕС, которые касаются банковских операций между странами». Но в целом у читателя статьи должно сложиться впечатление о россиянах, как о людях безответственных: мол, понапокупали «недвиги», а теперь не хотят о ней заботиться.

Этот материал вызвал негодование комментаторов, среди которых оказались и те самые россияне, что стараниями финских властей попали в безвыходную ситуацию. «Давайте писать честно – санкции не дают возможности продать имущество, оплатить квартплату, приехать и прибраться (сделать ремонт) в финской недвижимости. Не нежелание, а санкции приводят к подобным ситуациям. Можно придумать механизм оплаты, если захотеть: но финские власти не хотят. Продать тоже сложно: финские СМИ превратили россиян из инвесторов в финскую экономику в прокаженных, у которых не хочется ничего покупать. Поэтому и продать сложно. Слова про предательство понять можно –

люди считали Финляндию вторым домом, вкладывали деньги в ее экономику, а она их признала людьми второго сорта», – пишут люди, знакомые с ситуацией не понаслышке.

Особенно их возмутили слова инспектора Пиринена о том, что, мол, дому в Лауне грозил снос из-за «равнодушия» владельцев. Люди знающие отметили, что супругам Аниско еще очень повезло в том, что они все-таки смогли дистанционно организовать продажу своей собственности. «Стрелять себе в ногу и удивляться тому, что болит! Владельцы не из равнодушия не заботятся о недвижимости, а из-за невозможности приехать, оплатить и продать. В страну не пускают, банковские счета закрывают, с россиянами дела иметь не хотят, а потом досадуют на то, что дом заброшен. Слов нет», – негодуют россияне.

При этом финские власти принимают все новые меры, предназначенные углубить дискриминацию граждан России. Так, 11 апреля прошлого года парламент страны одобрил ограничения на сделки с недвижимостью в стране для россиян – эти сделки теперь требуют одобрения Минобороны страны. В посольстве РФ в Финляндии отметили, что введенные ограничения касаются примерно 20 тыс. проживающих в стране россиян. Напрямую граждане РФ в тексте этого закона не упоминаются, но нет никаких сомнений в том, что он направлен именно против них.

Финская печать, желая обосновать необходимость нового закона, писала, что по Суоми в огромном количестве рыщут «российские шпионы», которые якобы специально покупают недвижимость вблизи «стратегических объектов». Как заявляет российское посольство в Хельсинки,

финские власти так и не смогли обосновать опасность, якобы исходящую от граждан России. Но это в стране никого не волнует.

С принятием нового закона участие россиян в сделках на финском рынке недвижимости полностью не прекратилось, хотя и свелось к минимуму. Уже после утверждения дискриминационного акта к концу года граждане РФ совершили в Суоми свыше тридцати сделок. Тот факт, что россияне до сих пор покупают в Суоми недвижимость, не устраивает финское министерство обороны. И поэтому там решили пойти дальше – аннулированию могут подвергнуться и уже заключенные гражданами России сделки, в том числе двадцатилетней давности. Фактически речь идет о возможности изъятия, грабежа частной собственности российских граждан в Финляндии.

Новые запретительные меры, введенные Хельсинки, можно воспринимать только одним образом: Финляндия решила узаконить дискриминацию по принципу гражданства, то есть национальному признаку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Эксперт напоминает, что Латвия пошла еще дальше финнов – аннулировала проживающим там россиянам виды на жительство и под угрозой депортации заставила сдавать экзамены по государственному языку и заполнять «анкеты лояльности». Так что финнам еще есть куда идти, если хочется насытить свою злобу в отношении русских.

«Однако я бы отметил один такой знаменательный факт. Раньше в ЕС страны Балтии считались такими националистическими еnfant terrible – в Брюсселе к ним относились по принципу «хоть и сукин сын, но наш». И на контрасте с нищей Прибалтикой зажиточная Финляндия выступала эдаким царством законности, толерантности и умеренности. Но сейчас это все отброшено, и по факту Суоми превратилась в четвертую страну Балтии – столь же бедную и злобную», – заключает Максим Рева.