Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

Tекст: Станислав Лещенко

По данным финской Национальной земельной службы, с 1994 года резиденты РФ приобрели в Суоми примерно 6,6 тыс. объектов недвижимости, потратив на это 740 млн евро.

Причины понятны. Например, в 2014-2015 годах недвижимость в Финляндии стремительно дешевела. В некоторых регионах цены упали настолько, что жилье можно было приобрести по цене автомобиля. Объявления на финских порталах зазывали россиян купить, например, двухкомнатную квартиру площадью 57 кв. м в жилом доме за 35,5 тыс. евро. Пятикомнатный особняк с кухней и сауной в городке Липери обходился в 34 тыс. евро. Собственный дом площадью 90 кв. м с четырьмя комнатами продавался в Йоенсуу за 29 тыс. евро. В Лаппеэнранте за дом площадью 76 кв. м с тремя комнатами и кухней просили 42 тыс. евро.



Многие россияне на подобные объявления купились. Финская пресса хвалилась, что граждане РФ видят в Суоми благополучную, культурную и безопасную страну – и поэтому они туда стремятся. «Одним из центральных факторов приобретения жилья для отдыха в Финляндии является как физическая безопасность, так и безопасность вложения инвестиций. Это подчеркивает значение границы как гарантии спокойствия и тишины при приобретении недвижимости за пределами России», – рассуждала в 2016 году газета Karjalainen.

«До начала ковид-пандемии у пограничников, обслуживавших КПП Торфяновка – Ваалимаа, работы было очень много. Менее чем в двухстах километрах отсюда находится многолюдный Санкт-Петербург, жители которого любили на выходные «смотаться в Финку», – рассказал газете ВЗГЛЯД петербуржец Вадим, в те годы часто посещавший Финляндию. – Экономика Финляндии, особенно приграничных ее районов, получала большие доходы от российских туристов. И местные жители были довольны этим обстоятельством, всячески стараясь привлечь россиян.

Тогда сразу после въезда на финскую территорию всюду можно было видеть вокруг себя рекламные объявления на русском языке, зазывающие гостей в магазины, ателье, аптеки, бары, рестораны, предлагающие приобрести земельные участки в стране. Плакаты с этими объявлениями являлись обычной деталью финских пейзажей.

В радиоэфире без труда можно было найти местную русскоязычную волну – и музыку на русском послушать, и узнать финские новости, и услышать ту же самую рекламу с призывом покупать дачи, дома и квартиры. И большинство финнов по этому поводу не комплексовали, не требовали с пеной у рта изгнания языка «бывших оккупантов». В этом плане Финляндия составляла разительный контраст со странами Прибалтики, где мне тоже случалось неоднократно бывать».



Одним из центров российского туризма был приграничный финский город Лаппеэнранта (старое название Вильманстранд), кстати, вошедший в состав Российской империи в 1743-м – по итогам выигранной войны, на шестьдесят шесть лет раньше остальной Финляндии. До сих пор в городском парке можно видеть элементы старинных русских крепостных укреплений, на фоне которых с удовольствием фотографировались приезжие россияне. «Парковки были заставлены машинами (каждая третья – с российскими номерами), на тротуарах бродили толпы народу и почти через каждые десять метров слышалась русская речь», – говорит Вадим.

Новый всплеск интереса россиян к финской недвижимости наблюдался в 2021-м. Тогда многие граждане России бросились скупать объекты в Суоми, поскольку владение там недвижимостью давало право на въезд в обход ковидных запретов.

Однако уже в следующем 2022-м все изменилось. Финляндия закрыла границу для россиян, в том числе тех, кто владеет в стране недвижимостью. В итоге расположенные в Финляндии квартиры и дачи превратились для не проживающих там постоянно россиян в отягощение.

Более того, нельзя не только пользоваться своей собственностью; невозможно заплатить налог и внести коммунальные платежи – из-за заблокированных Финляндией межбанковских связей. А это уже чревато отъемом имущества за неуплату. В итоге собственникам приходится дистанционно искать каких-нибудь финнов, готовых помочь, выстраивать сложные схемы с участием банков, например, Казахстана и т. д.

В таких условиях россияне массово выставляют свое финское имущество на продажу. Но это не так-то просто, ибо перед продавцами поневоле встали три главных проблемы. Где и как найти покупателя? Как подписать договор продажи, если нельзя приехать на место? Как вывезти из Финляндии полученные от продажи деньги?

Среди пострадавших россияне с самым разным статусом и материальным положением. Так, финская пресса много пишет о ситуации, сложившейся вокруг спортивной арены Helsinki-halli, вмещающей 15,5 тыс. зрителей. Это одна из крупнейших в государстве площадок для проведения мероприятий. Стадион несколько раз принимал чемпионат мира по хоккею, а в 2007-м там прошло «Евровидение».

С весны 2022 года здание пустует и разрушается. Дело в том, что владельцами 45% объекта являются российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, внесенные в санкционные списки. Финские власти поставили задачу выкупить у «преступных олигархов» этот «объект национального значения», но предупредили, что его российские владельцы денег от продажи не получат. Средства будут переведены на отдельный счет «в ожидании возможного снятия санкций». Кроме того, сделку должен одобрить финский МИД и американские надзорные органы.

И все же подавляющее большинство пострадавших россиян – люди скромного достатка. Специалист по недвижимости Хелми Маннинен объясняет, что раньше петербуржцы или москвичи массово скупали жилые объекты вблизи границы и пользовались ими в качестве дач. Они с удовольствием брали даже находящиеся в плохом состоянии домики. На днях издание Yle сообщило, что почти половина объектов, проданных гражданами России в этом году, были сбыты по цене менее 30 000 евро.

Не менее трудно, чем покупателя, найти и юриста, который согласится оформить сделку – с россиянами никто не хочет связываться. А потом еще действительно труднейшая задача – как-то законно вывести деньги в Россию. Получается заколдованный круг из препятствий, в который финны поместили гражданина РФ, которого они когда-то сами же заманивали «купить летнюю дачу в мирной и дружелюбной Финляндии».





Многие из тех, кто купили у россиян в Финляндии квартиры, дома и земельные участки – это такие же россияне, но обладающие в Суоми видами на жительство, почему власти их оттуда и не выгоняют. Договоры купли-продажи с участием россиян, правда, нужно утверждать в финском министерстве обороны – в соответствии с новым законом, вступившим в силу в 2023-м и давшим финским властям полномочия по прекращению сделок с недвижимостью «по соображениям национальной безопасности».

В стране бушует шпиономания – власти и СМИ уверяют население, что страна кишит «агентами Москвы». А что если эти агенты станут покупать дома вблизи стратегически важных объектов и начнут использовать приобретенные жилища в качестве баз для разведывательной и диверсионной деятельности?

А в мае текущего года Минобороны Финляндии предложило вообще ввести законодательный запрет на приобретение финской недвижимости «гражданам стран, угрожающих национальной безопасности» (читай – россиянам). В августе министр обороны страны Антти Хяккянен лично наложил вето на покупку недвижимости в муниципалитете Сюсмя. Там намеревался обзавестись землей некий 61-летний бизнесмен из Швейцарии, но у него обнаружили второе гражданство – российское.

В финском Минобороны разработали соответствующий закон, и в ближайшие недели он должен поступить на рассмотрение парламента. Нет сомнений, что в итоге закон будет принят. Так тысячам российских граждан будет закрыта последняя возможность хоть в какой-то мере вернуть вложенные в финскую экономику сотни миллионов евро.