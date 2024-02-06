Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

Бастуют сейчас в Финляндии постоянно – представители самых разных отраслей. Так, 6 февраля в городах Хельсинки, Тампере и Турку стартовала стачка, организованная Центральной организацией профсоюзов профессиональных и управленческих кадров (Akava). К этой акции протеста присоединился и профсоюз работников социальной сферы Talentia, представляющий работников сферы дошкольного образования.



Ранее, 31 января, началась забастовка транспортников – профсоюзы, связанные с перевозками, организовали серию однодневных акций протеста. Забастовка на время парализовала, например, большую часть авиасообщения Финляндии – авиакомпания Finnair отменила почти все перелеты, запланированные на 2 февраля. Движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения на сутки остановилось полностью (не считая ночных поездов в северный регион государства), встали метро и трамваи. Временно оставили свои рабочие места сотрудники магазинов, ресторанов и гостиниц. Кроме того, бастуют работники доков и портов. Не остались в стороне и сотрудники почты.

Финский Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) объявил, что планирует 14–16 февраля 2024 года остановить работу некоторых предприятий тяжелой промышленности страны. В акции примут участие около 60 тыс. работников технологической и химической отраслей, а также предприятий по механической обработке древесины. Председатель Teollisuusliitto Рику Аалто считает будущую забастовку оправданной, так как правительство, по его словам, не выразило никакого желания прислушаться к мнению профсоюзов.

Действительно, министр экономического развития Вилле Рюдман обрушился с жесткой критикой на профсоюзное движение, назвав его «мафией Хаканиеми» (штаб-квартира Центральной организации финских профсоюзов находится в здании у площади Хаканиеми в Хельсинки). По мнению Рюдмана, профсоюзы на самом деле не интересуются ни сохранением рабочих мест, ни конкурентоспособностью Финляндии, ни экономическим ростом, ни «интересами отечества или работников».

До этого на исходе 2023-го крупная забастовка транспортников состоялась 14 декабря. Ее спланировала Центральная организация финских профсоюзов (SAK), которая крайне раздражена правительственными реформами в сфере трудовой жизни и социального обеспечения. Профсоюзники ведут долговременную кампанию «Весомая причина», направленную на защиту рабочих от предложенных правительством урезаний. Предыдущая общенациональная акция протеста в ее рамках состоялась 7 ноября 2023 года и продлилась в течение суток. К ней присоединились работники предприятий в сфере обслуживания домов, уборки, общепита, отопления, сбора и переработка отходов и т. д.

До того мощная волна забастовок в самых разных отраслях прошла по Суоми и в первой половине 2023-го. Затем, уже в сентябре, в SAK сообщили о новой волне протестных акций: кратких забастовках, маршах протеста и пикетах. В объединении профсоюзов пояснили, что в правительстве им просто не оставили выбора. «Таким образом, мы протестуем против урезаний социальных пособий и ухудшений условий труда, запланированных правительством Петтери Орпо», – говорят профсоюзники.

Недовольны все



Весной 2023 года в Финляндии состоялись парламентские выборы, по итогам которых социал-демократов во власти сменил кабинет, сформированный «Коалиционной партией», «Истинными финнами», «Христианскими демократами» и финской Шведской народной партией. Новое правительство обнародовало список изменений, которые будут произведены на рабочем рынке.



Во-первых, сотрудника станет гораздо проще уволить. Во-вторых, в правительстве решили, что отныне работодатели могут заключать временные трудовые контракты – раньше было прописано, что такой договор должен заключаться на неопределенный срок. В-третьих, предполагается изменить систему оплаты больничных отпусков – так, чтобы первый день не оплачивался. В-четвертых, предложено ступенчатое снижение пособия по безработице. В-пятых, кабинет премьер-министра Петтери Орпо вознамерился ограничить право на забастовку. В-шестых, власти хотят наделить работодателей дополнительными возможностями по снижению зарплат, увеличению трудового времени и ухудшению условий отпуска.

Цель всех этих изменений проста – правительство пытается любыми способами сократить дефицит госбюджета (в 2024 году госдолг Финляндии составит 11,5 млрд евро). Делается это в том числе и за счет сокращения пособий по безработице и отмены страхования занятости, что переведет риски с работодателя на работников.

Естественно, сами трудящиеся крайне недовольны тем, как именно власти хотят навести экономию. Хотя сам факт кризиса, в который сползает государство, никто не отрицает – трудно спорить с красноречивыми цифрами. Так, в конце 2023 года в стране было 190 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет – на 26 тыс. больше, чем в конце позапрошлого года. Также в Финляндии в течение 2023-го подали заявления о банкротстве 3293 компании.

Если верить свежим данным, то только каждая десятая крупная компания в Финляндии собирается расширить свою деятельность в этом году (два года назад к подобному стремилась каждая третья компания). Бизнес ожидает дальнейшего ослабления экономического роста. Большие предприятия наибольшую угрозу видят в инфляции, повышении расходов на финансирование и нехватке специалистов.

Профсоюзы не отрицают, что бороться с кризисом надо. Вот только, по их мнению, правительство ведет эту борьбу как-то странно. «Это вовсе не бюджет жесткой экономии. Правительство предоставляет налоговые льготы самым богатым – например, снижает налоги для тех, кто зарабатывает более 80 тыс. евро в год. Это правительство Робин Гудов наоборот – оно забирает у бедных и отдает богатым. Так что это бюджет жесткой экономии только для малоимущих», – рассказывает председатель SAK Яркко Элоранта.



Цена русофобии



Ситуация кризиса, в котором пребывает Суоми, усугубляется разрывом экономических связей с Россией. «Косвенное влияние от потери взаимодействия с Россией ощутили 80% представителей финского рынка. Ранее Финляндия строила экономику как мост между Востоком и Западом – так что, отказываясь от этого, она наносит существенный ущерб себе. Впрочем, СМИ Финляндии такого подсчета не ведут и подобной информации не дают. В любом случае это многомиллиардные потери. Например, что бы сейчас ни говорили финские власти, крайне болезненным можно считать их отказ от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, да и энергетики в целом», – подчеркивает в разговоре с газетой ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.



Еремина добавляет: «По данным Хельсинской фондовой биржи, чистый убыток финских компаний, которым пришлось уйти с российского рынка, составил более 4 млрд евро. В качестве примера приводят ряд крупных игроков, таких как строительная компания YIT, энергетическая компания Fortum, производитель автомобильных шин Nokian Tyres. Также большие убытки несут деревообрабатывающие предприятия и производители картона, которые продавали свою продукцию в Россию». Профессор называет и наиболее пострадавшие финские регионы – разумеется те, что напрямую граничат с Россией.





Вообще, трезвомыслящие люди теперь часто называют восточную Финляндию жертвой геополитики. Журналист Микко Метсамяки в колонке для газеты Kauppalehti отмечает, что регион опустел без туристов из России и теперь этой территории грозит участь «стать пристанищем для стариков и маргиналов». Метсамяки констатирует, что летом в приграничном городе Иматра многие магазины оказались совершенно пусты, хотя курортный сезон был в самом разгаре. Журналист приводит печальные для финнов данные: до пандемии и санкций шопинг-туристы из России тратили здесь до 1 млн евро в день – значительные суммы для небольшой провинции Южная Карелия. Восточная Финляндия, сделавшая в свое время ставку на туризм, сейчас получила повышенный уровень безработицы и более мрачные настроения населения, чем в остальной части страны.

Страдают и конкретные отрасли финской промышленности. Например, депутат муниципалитета города Лаппеенранта Ристо Хуовинен рассказал: «Тысячи сотрудников финского лесопромышленного концерна UPM отправляют в бессрочные отпуска, поскольку древесину из России нельзя закупать по разумной цене…

В Финляндии бушует массивная инфляция из-за того, что из России мы больше не получаем энергоносителей. В связи с этим цены на продукцию заметно выросли, что съедает покупательную способность финнов. Все это разрушило экономику и рынок рабочих мест».

До 24 февраля 2022 года экспортом в Россию занимались 800 финских компаний, а летом 2023 года эту деятельность продолжали вести лишь 160 фирм. Глава отдела статистики Таможенной службы Финляндии Олли-Пекка Пенттиля отмечает, что ушедшие из России финские фирмы смогли компенсировать уход с российского рынка лишь на 16%. «Найти новых торговых партнеров на экспортных рынках, где мы уже работаем, не говоря уже о совершенно новых рынках – задача непростая», – прокомментировала ситуацию гендиректор организации EastCham (ранее Финско-российская торговая палата) Яяна Реколайнен.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин предупредил, что «опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться». В ноябре прошлого года Володин сообщил, что полное закрытие границ с Россией обойдется финнам примерно в 3 млрд евро. Это существенная сумма для страны, охваченной забастовками и все дальше сползающей в сторону социальной нестабильности. Русофобия – дорогое удовольствие и финны сейчас выплачивают за нее свою цену.