Путин встретился с президентом Кении Руто в Кремле

Tекст: Антон Антонов

«Президент России Владимир Путин и президент Республики Кения Уильям Самоэй Руто проводят беседу в Кремле на полях саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

Для лидеров России и Кении это первая очная встреча, передает ТАСС.

Путин отметил рост торговли между странами: «Увеличились поставки продукции российского агропромышленного комплекса. Хотел бы отметить, что Россия является одним из основных экспортеров удобрений. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, эту тенденцию положительную нужно сохранять». По словам президента России, Москва заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией, передает РИА «Новости».

Общий товарооборот за восемь месяцев увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Руто заявил, что Кения заинтересована в организации производства минеральных удобрений на своей территории с участием российских компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» в Москве достиг практически всех задач, намеченных участниками.

Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.