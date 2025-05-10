Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств

Путин заявил о необходимости создать два государства для мира в Газе

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, Россия с обеспокоенностью и переживанием относится к трагическим событиям в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

«Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», – заявил Путин на встрече.

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил благодарность России за поддержку, в том числе за гуманитарную помощь – тридцать тысяч тонн пшеницы. Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, где погибла 51 тысяча человек, и особо подчеркнул важность гуманитарной поддержки России.

«Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», – отметил Путин в ходе встречи, передает ТАСС.

Российский президент также заявил, что в секторе Газа сложилась гуманитарная катастрофа, а положение усугубляется из-за запрета на снабжение региона электроэнергией и товарами первой необходимости. Путин добавил, что Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, однако, по его словам, ситуация только ухудшается.

Ранее в Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса по ситуации в секторе Газа и палестино-израильскому урегулированию.

До этого министры иностранных дел стран БРИКС ранее выразили приверженность созданию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.