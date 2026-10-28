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Сирия восстановила работу КПП на границе с Иорданией
Сирия возобновила работу погранперехода «Насиб» на границе с Иорданией
Власти Сирии возобновили пассажирское и коммерческое движение через КПП «Насиб» на границе с Иорданией после его закрытия из-за авиаударов.
Движение через контрольно-пропускной пункт «Насиб» восстанавливается с утра среды, пишет Arab News со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.
Этот переход является единственным действующим КПП на границе Сирии и Иордании, открытым для пассажирского и коммерческого транспорта. Он был временно закрыт после иорданских авиаударов по южной Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Иордания заявила об уничтожении более 20 террористов. Днем ранее Сирия объявила о закрытии пункта пропуска «Насиб». Иордания нанесла удары по укрытиям террористов в провинции Дераа на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.