США направили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot

WSJ: США перебросили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot из Техаса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские вооруженные силы решили направить систему в Израиль, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В следующем месяце на Ближний Восток прибудет дополнительная авианосная группа. Она присоединится к примерно 20 военным кораблям США, которые уже находятся в регионе.

Эти шаги призваны предоставить президенту США Дональду Трампу различные варианты действий в случае возобновления военной операции против Ирана. Ранее американская администрация фактически сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения исламской республики посредством санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США предупредили арабские страны Персидского залива о возможной военной кампании против Ирана.

Затраты американской стороны на ведение боевых действий достигли 47 млрд долларов.

Во вторник боевая авиация США сосредоточила вблизи Ирана около 250 боевых самолетов.