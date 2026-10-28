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The Hill: Расходы США на войну с Ираном достигли 47 млрд долларов
Затраты американской стороны на ведение боевых действий против Ирана достигли 47 млрд долларов, увеличившись более чем на 3 млрд за прошедший месяц.
Об этом пишет The Hill со ссылкой на оценки Центрального командования ВС США (CENTCOM). Согласно документу от 16 октября, переданному в Конгресс, наибольшая статья расходов в 29 млрд долларов приходится на восполнение боеприпасов.
Еще около 12 млрд долларов зарезервировано на дополнительные военные расходы, а 6,1 млрд долларов планируется направить на возмещение потерь техники.
Расходы ВВС на поддержку развернутого персонала, транспортные и логистические нужды составили 7,6 млрд долларов. При этом в оценку не включены затраты на восстановление поврежденных американских военных баз на Ближнем Востоке.
В начале сентября Пентагон оценивал стоимость конфликта, популярность которого среди американцев снижается, в 43,6 млрд долларов. По данным Moody’s Analytics, конфликт уже обошелся каждому американскому домохозяйству в среднем в 2 тыс. долларов.
На фоне этих данных CENTCOM подготовило планы возможных новых ударов по Ирану, ожидая решения Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Техасе во вторник заявил, что США «зарабатывают абсолютное состояние из-за ситуации» на Ближнем Востоке, и предрек скорое завершение конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану в более 22 млрд долларов. Летом СМИ отмечали, что общие затраты США на противостояние с Ираном могут превысить 100 млрд долларов.
Война в Иране увеличила топливные расходы Нью-Йорка на 95 млн долларов.