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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    28 октября 2026, 05:13 • Новости дня

    Климатолог Кокорин рассказал о связи между теплой осенью и холодной зимой

    Климатолог Кокорин исключил связь теплой осени и холодной зимы

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное бабье лето и теплая осень не влияют на холодность зимы или весны, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    Связь между сезонными аномалиями в конкретной точке планеты отсутствует, заявил он.

     «Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле, скажем, к Москве, а он применим ко всем точкам на земном шаре одновременно», – цитирует эксперта ТАСС.

    По словам Кокорина, в атмосфере закон сохранения энергии работает так, что если осенью в столичном регионе средняя температура оказалась выше нормы, то где-то на земном шаре средняя температура стала на несколько градусов ниже.

    Он подчеркнул, что речь идет о средней температуре за определенный промежуток времени, и такие отклонения являются естественными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду без снега в Москве до конца октября. В начале года эксперт Алексей Кокорин заявил о превышении темпов потепления в России по сравнению с остальным миром. В прошлом году он сообщил о повышении осенней температуры в центре европейской части России на три градуса за 50 лет.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ

    Новак: Россия может помочь странам Персидского залива в восстановлении НПЗ

    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва готова предоставить государствам Персидского залива технологии и оборудование для восстановления нефтеперерабатывающих заводов.

    По его словам, российские специалисты могут оказать содействие государствам Ближнего Востока в ремонте инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Мы готовы обеспечивать, в том числе и технологиями, и оборудованием. Сегодня практически вся линейка нефтегазового оборудования производится в России, особенно для нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому если такая помощь необходима будет, наши специалисты ее могут оказать», – заявил Новак.

    Вице-премьер сделал соответствующее заявление журналистам в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Глава государства заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних стран в энергетике за счет других.

    Путин оценил объем поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

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    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


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    28 октября 2026, 00:00 • Новости дня
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну

    Путин обсудил сотрудничество с главой президентского совета Ливии

    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

    Глава российского государства отметил, что взаимодействие двух стран на многосторонних площадках позволяет сообща вырабатывать меры по обеспечению глобальной энергобезопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», – заявил Менфи, подчеркнув, что страна сталкивается с давлением со стороны Запада из-за контактов с Москвой.

    Председатель президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний для развития этого сектора экономики. Он также отметил важность расширения сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

    «Мы заинтересованы в реализации инициатив, у нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура, восстановление, а также сфера безопасности и военная сфера. Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. Присутствие в нашей делегации Министра нефти – это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка и назвал результативным саммит ФСЭГ.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    МИД Украины: Москве переданы сигналы о готовности Зеленского к встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев через лидеров Финляндии и Норвегии передал Москве сигналы о готовности к прекращению огня и личной встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    «Владимир Зеленский поделился своим видением о том, какие сигналы наши партнеры должны передать Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал – встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с ним», – приводит РИА «Новости» заявление Сибиги на пресс-конференции в Хельсинки.

    Министр иностранных дел Украины добавил, что встреча Зеленского и Путина может стать единственным событием, которое придаст необходимый толчок переговорам об урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента Юрий Ушаков заявил о готовности Владимира Путина принять Владимира Зеленского в Москве для прямых переговоров.

    Ранее Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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