Климатолог Кокорин рассказал о связи между теплой осенью и холодной зимой

Климатолог Кокорин исключил связь теплой осени и холодной зимы

Tекст: Катерина Туманова

Связь между сезонными аномалиями в конкретной точке планеты отсутствует, заявил он.

«Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле, скажем, к Москве, а он применим ко всем точкам на земном шаре одновременно», – цитирует эксперта ТАСС.

По словам Кокорина, в атмосфере закон сохранения энергии работает так, что если осенью в столичном регионе средняя температура оказалась выше нормы, то где-то на земном шаре средняя температура стала на несколько градусов ниже.

Он подчеркнул, что речь идет о средней температуре за определенный промежуток времени, и такие отклонения являются естественными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду без снега в Москве до конца октября. В начале года эксперт Алексей Кокорин заявил о превышении темпов потепления в России по сравнению с остальным миром. В прошлом году он сообщил о повышении осенней температуры в центре европейской части России на три градуса за 50 лет.