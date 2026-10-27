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Мирный житель ранен при детонации дрона во дворе дома в Шебекино
В городе Шебекино Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения при детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома, сообщил оперштаб региона.
Дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, в результате мужчина получил слепые осколочные ранения бедра, сообщил оперативный штаб Белгородской области в Max. Пострадавший доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.
Также повреждены остекление дома и два автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атак украинских беспилотников на автомобили в Шебекино пострадали три человека.
В понедельник при атаке FPV-дрона на автомобиль в городе погибла женщина и еще трое получили ранения.
В воскресенье при массированной атаке БПЛА на Белгород погиб один мирный житель и 14 пострадали.