Мирный житель ранен при детонации дрона во дворе дома в Шебекино

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, в результате мужчина получил слепые осколочные ранения бедра, сообщил оперативный штаб Белгородской области в Max. Пострадавший доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Также повреждены остекление дома и два автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атак украинских беспилотников на автомобили в Шебекино пострадали три человека.

В понедельник при атаке FPV-дрона на автомобиль в городе погибла женщина и еще трое получили ранения.

В воскресенье при массированной атаке БПЛА на Белгород погиб один мирный житель и 14 пострадали.