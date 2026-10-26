Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

При атаке дрона ВСУ в Шебекино погибла женщина и три человека пострадали

Tекст: Вера Басилая

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте», – говорится в сообщении оперштаба Белгородской области в Max.

В результате инцидента осколочные ранения получили двое мужчин и одна женщина. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, в городе от ударов еще нескольких беспилотников повреждены кровля и остекление в жилых домах, а также еще один автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в поселке Дубовое Белгородской области две местные жительницы получили акубаротравмы в результате детонации беспилотника ВСУ.

В воскресенье оперативный штаб региона сообщил о ранении пяти мирных жителей в результате атак беспилотников ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области.

В тот же день губернатор Белгородской области Александр Шуваев проинформировал о гибели одного из пострадавших при ночной атаке дронов на Белгород, из-за чего общее число жертв возросло до двух.

Количество раненых в результате атаки на Белгород 25 октября увеличилось до 18 человек.