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Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погибла женщина и три человека пострадали
В результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в городе Шебекино погибла женщина, еще три человека получили ранения, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте», – говорится в сообщении оперштаба Белгородской области в Max.
В результате инцидента осколочные ранения получили двое мужчин и одна женщина. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.
Кроме того, в городе от ударов еще нескольких беспилотников повреждены кровля и остекление в жилых домах, а также еще один автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в поселке Дубовое Белгородской области две местные жительницы получили акубаротравмы в результате детонации беспилотника ВСУ.
В воскресенье оперативный штаб региона сообщил о ранении пяти мирных жителей в результате атак беспилотников ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области.
В тот же день губернатор Белгородской области Александр Шуваев проинформировал о гибели одного из пострадавших при ночной атаке дронов на Белгород, из-за чего общее число жертв возросло до двух.
Количество раненых в результате атаки на Белгород 25 октября увеличилось до 18 человек.