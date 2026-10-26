Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС
Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения
Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.
В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.