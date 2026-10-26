Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

Tекст: Денис Тельманов

«Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.