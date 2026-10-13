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Бюджет ФОМС по итогам 2025 года исполнили с профицитом в 81 млрд рублей
Взносы за работающее население обеспечили ФОМС профицит в 81 млрд рублей
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что по итогам 2025 года бюджет ведомства был исполнен с профицитом в размере 81 млрд рублей.
Председатель фонда представил результаты на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.
«Бюджет за 2025 год исполнен с профицитом в размере 81 млрд рублей при запланированном объеме дефицита 137 млрд в основном за счет перевыполнения страховых взносов за работающее население», – сообщил Баланин.
Он добавил, что общие доходы бюджета фонда в 2025 году достигли 4,447 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 14,9%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.
В прошлом году Госдума утвердила бюджеты ФОМС и Пенсионного фонда до 2028 года.